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28 мая 2018, 18:53



В Норильске прошла встреча азербайджанской и украинской диаспор. Праздничное мероприятие состоялось в минувшее воскресенье в культурно-национальном центре «Заполярье».

Интересно, что и «АЗЕДИ», и ОКНО «Украина» стояли у истоков начала творческого сотрудничества национально-культурных сообществ в Норильске. Первые фестивали национальных культур, благодаря их инициативе, проходили именно в КНЦ «Заполярье». На этот раз норильские азербайджанцы и украинцы подготовили большую концертную программу с книжной и фотовыставками, выступлениями певцов и музыкантов, общим хороводом дружбы и чаепитием в гостевой зоне. Руководитель ОКНО «Украина» Лариса Фоменко вручила благодарственные письма активистам обеих диаспор и их соратников.

Просмотров:253 Для совместного праздника было несколько замечательных поводов. В этом году исполняется сто лет со дня провозглашения 28 мая 1918 года Азербайджанской Демократической Республики - первого на мусульманском Востоке демократического государства. В связи со знаменательной датой президент Ильхам Алиев объявил 2018-й год Годом Азербайджанской Демократической Республики. А общественно-культурная организация «Украина» нынче отмечает 15-летний юбилей. Первая встреча в организации произошла 13 июня 2003 года в ГЦК при участии консула Украины в России Александра Гонзаря.Интересно, что и «АЗЕДИ», и ОКНО «Украина» стояли у истоков начала творческого сотрудничества национально-культурных сообществ в Норильске. Первые фестивали национальных культур, благодаря их инициативе, проходили именно в КНЦ «Заполярье». На этот раз норильские азербайджанцы и украинцы подготовили большую концертную программу с книжной и фотовыставками, выступлениями певцов и музыкантов, общим хороводом дружбы и чаепитием в гостевой зоне. Руководитель ОКНО «Украина» Лариса Фоменко вручила благодарственные письма активистам обеих диаспор и их соратников.