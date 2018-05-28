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28 мая 2018, 19:17



Очередной главный фестиваль для норильских рок-музыкантов провело в минувшую субботу творческое объединение «Сцена».

В этом году на сцену вышли шесть команд - старейшая в нашем рок-движении «Дети декабря», а также "Негатив", Пломbeer, Fanсy Friend, Restore Age и "Нет идей". Юбилейным для Норильска летом мы услышим эти коллективы в концертных программах на различных открытых площадках.

Просмотров:224 Rok-Mini-Fest проходит в "Арт-холле" уже 11-й год. Начинал это движение, чтобы дать возможность местным командам выйти на свою публику, норильчанин Александр Мозговой. А шесть лет назад это благородное дело продолжило творческое объединение «Сцена», которое с товарищами организовал рок-музыкант Александр Халиков.В этом году на сцену вышли шесть команд - старейшая в нашем рок-движении «Дети декабря», а также "Негатив", Пломbeer, Fanсy Friend, Restore Age и "Нет идей".Юбилейным для Норильска летом мы услышим эти коллективы в концертных программах на различных открытых площадках.