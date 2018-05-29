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29 мая 2018, 10:13



В преддверии летних каникул сотрудники отдела по делам несовершеннолетних провели в 11 образовательных учреждениях лекции «Безопасный интернет» и «Безопасные каникулы».

Также сотрудники полиции рассказали подросткам об их правах и обязанностях, об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений, а также о необходимости соблюдения действующего законодательства, ограничивающего пребывание несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без сопровождения взрослых.

Просмотров:161 В доступной форме сотрудники полиции рассказали школьникам об угрозах, поджидающих их на просторах Всемирной паутины, в частности, о новых видах кибермошенничества. Учащиеся узнали, каким требованиям должны соответствовать их пароли к личным аккаунтам в социальных сетях, на что следует обращать внимание при переписке с незнакомыми людьми, кто такие тролли и как правильно на них реагировать.Также сотрудники полиции рассказали подросткам об их правах и обязанностях, об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений, а также о необходимости соблюдения действующего законодательства, ограничивающего пребывание несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без сопровождения взрослых.