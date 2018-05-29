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29 мая 2018, 10:41



Десятиклассника норильской школы № 41 Александра Степанова наградили за спасение пожилой женщины из горящей квартиры.

Снова зайти в квартиру из-за высокой температуры подросток уже не смог, поэтому пожарных он ждал у подъезда. Благодаря его звонку прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали огонь за считанные минуты, имущество пострадало незначительно, но самое главное — бабушка осталась жива. О том, что десятиклассник норильской школы № 41 спас на пожаре бабушку, его друзья и педагоги узнали случайно и рассказали об этом сотрудникам МЧС. Чтобы поощрить и поблагодарить за самоотверженные действия Александра Степанова, руководство пожарно-спасательного гарнизона вручило ему благодарственное письмо и ценные подарки на торжественной линейке в присутствии всех его одноклассников, других учеников школы, педагогов и близких.

Просмотров:141 Пожар произошел в конце прошлого года поздним вечером. «Александр Степанов возвращался домой и заметил, что из-под входной двери одной из квартир шестого этажа идет дым. Старшеклассник набрал номер пожарной охраны «101» и стал барабанить в дверь, догадываясь, что в квартире кто-то есть. На стуки никто не реагировал, тогда Александр вскрыл дверь и обнаружил пожилую женщину, которую вынес из горящего квартиры», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.Снова зайти в квартиру из-за высокой температуры подросток уже не смог, поэтому пожарных он ждал у подъезда. Благодаря его звонку прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали огонь за считанные минуты, имущество пострадало незначительно, но самое главное — бабушка осталась жива.О том, что десятиклассник норильской школы № 41 спас на пожаре бабушку, его друзья и педагоги узнали случайно и рассказали об этом сотрудникам МЧС. Чтобы поощрить и поблагодарить за самоотверженные действия Александра Степанова, руководство пожарно-спасательного гарнизона вручило ему благодарственное письмо и ценные подарки на торжественной линейке в присутствии всех его одноклассников, других учеников школы, педагогов и близких.