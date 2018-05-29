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29 мая 2018, 11:44



Арктическая экспедиция. В Норильск прибыла группа военных экологов для очистки территории от металлолома.

Отмечается, что работы будут начаты в июне. Весь личный состав обеспечен специальной формой одежды, в том числе зимними и летними техническими костюмами, а также утепленной обувью. В Минобороны отметили, что большая экологическая программа охватывает территорию российской Арктики от Мурманска до Земли Франца-Иосифа. Военные экологи прессуют и вывозят железный мусор – бочки из-под топлива, оставшиеся после полярников, железные конструкции строений. На севере все это лежит еще с советских времен. Задача этого десанта – резать и прессовать металл в Норильске. Предполагается, что в текущем году военные вывезут 750 тонн металлических отходов.

Просмотров:124 Накануне в аэропорту "Норильск" приземлились два военно-транспортных Ил-76. На борту воздушных лайнеров прибыли 30 бойцов и тяжелая техника: электрогенераторы, грейдеры, краны и грузовики, а также специальное оборудование, предназначенное для резки и прессования металла. Задача военного десанта - ликвидации экологического ущерба, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.Отмечается, что работы будут начаты в июне. Весь личный состав обеспечен специальной формой одежды, в том числе зимними и летними техническими костюмами, а также утепленной обувью.В Минобороны отметили, что большая экологическая программа охватывает территорию российской Арктики от Мурманска до Земли Франца-Иосифа. Военные экологи прессуют и вывозят железный мусор – бочки из-под топлива, оставшиеся после полярников, железные конструкции строений. На севере все это лежит еще с советских времен. Задача этого десанта – резать и прессовать металл в Норильске. Предполагается, что в текущем году военные вывезут 750 тонн металлических отходов.