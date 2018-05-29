Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

29 мая 2018, 11:50



«Пусть всегда будет детство!». Праздничные мероприятия под таким названием пройдут в Талнахе 1 июня.

В 16.00 и 17.30 от здания Талнахского территориального управления будут организованы обзорные семейные экскурсии «Памятные места Талнаха».

Просмотров:145 В 16.30 на площади Горняков детей и родителей будут встречать ростовые куклы, увлекая ребят в страну детства. С 17.00 маленькие зрители смогут побывать на разных интерактивных площадках, где их ждет много веселых развлечений. Юные спортсмены смогут проявить себя на «Спортивной» площадке, танцоров ждут зажигательные флешмобы на «Творческой», любителей игр и викторин встретят на «Игровой» площадке. Книгочеи смогут поучаствовать в «Буккроссинге» и присоединиться к «Играм нашего двора», вспомнить давно забытые дворовые забавы. Все желающие смогут превратиться в сказочного персонажа, посетив уголок аквагрима «Летних красок хоровод» и оставить об этом событии фото на память, заглянув в фотосалон «Сказочное царство». Помечтать о будущей профессии и на практике испытать всю ее сложность можно будет на площадке «Как пожарный», которая будет организована пожарно-спасательной частью № 40.В 16.00 и 17.30 от здания Талнахского территориального управления будут организованы обзорные семейные экскурсии «Памятные места Талнаха».