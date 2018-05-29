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29 мая 2018, 12:08



Артисты Норильского Заполярного театра драмы вернулись с новосибирского престижного театрального форума страны.

Спектакль был показан в рамках фестивальной конкурсной программы 25 мая в Государственном академическом театре «Красный факел». «Ново-Сибирский транзит» считается конкурсом лучших драматических спектаклей, созданных в течение двух предшествующих сезонов и отобранных для участия ведущими российскими экспертами в области театра. Напомним, фестиваль объединяет драматические театры Сибири, Урала и Дальнего Востока и проводится в Новосибирске раз в два года - каждый четный год. В этом году на фестивале было показано 18 спектаклей большой и малой форм, в числе которых постановки «Двенадцать стульев» Николая Коляды, «Пер Гюнт» Красноярского ТЮЗа и Романа Феодори, драматический концерт «Я. ДРУГОЙ. ТАКОЙ. СТРАНЫ» по текстам Дмитрия Пригова от Красноярской драмы и Дмитрия Егорова, «Искупление» от Омской драмы и Алексея Крикливого, «Пианисты» Бориса Павловича в новосибирском «Глобусе» и другие. Подведение итогов фестиваля состоится 30 мая.

Просмотров:124 На Межрегиональный фестиваль-конкурс «Ново-Сибирский транзит» с исторической фантасмагорией Анны Бабановой «Жди меня…» по сценарию Владимира Зуева ездили 39 человек, в том числе 26 актеров, представляющих норильскую «маяковку».Спектакль был показан в рамках фестивальной конкурсной программы 25 мая в Государственном академическом театре «Красный факел».«Ново-Сибирский транзит» считается конкурсом лучших драматических спектаклей, созданных в течение двух предшествующих сезонов и отобранных для участия ведущими российскими экспертами в области театра.Напомним, фестиваль объединяет драматические театры Сибири, Урала и Дальнего Востока и проводится в Новосибирске раз в два года - каждый четный год.В этом году на фестивале было показано 18 спектаклей большой и малой форм, в числе которых постановки «Двенадцать стульев» Николая Коляды, «Пер Гюнт» Красноярского ТЮЗа и Романа Феодори, драматический концерт «Я. ДРУГОЙ. ТАКОЙ. СТРАНЫ» по текстам Дмитрия Пригова от Красноярской драмы и Дмитрия Егорова, «Искупление» от Омской драмы и Алексея Крикливого, «Пианисты» Бориса Павловича в новосибирском «Глобусе» и другие.Подведение итогов фестиваля состоится 30 мая.