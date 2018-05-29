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29 мая 2018, 12:12



1 июня на время праздничного шествия Ленинский проспект перекроют для проезда автотранспорта.

Владельцам транспортных средств рекомендовано осуществлять движение по объездным направлениям: ул. Комсомольской, Орджоникидзе, 50 лет Октября, Талнахской. Также на это время будет изменена

Просмотров:139 В связи с проведением праздничного костюмированного шествия «Чудо-чадо карнавал!» с 14.00 до 22.00 будет временно прекращено движение всех видов транспортных средств по Ленинскому проспекту на участке от площади Гвардейской до улицы Орджоникидзе.Владельцам транспортных средств рекомендовано осуществлять движение по объездным направлениям: ул. Комсомольской, Орджоникидзе, 50 лет Октября, Талнахской.Также на это время будет изменена схема движения муниципальных пассажирских автобусов регулярных маршрутов № 2, 4, 7А, 7Б, 12, 15, 22, 26К, 40 и 40К.