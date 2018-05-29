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29 мая 2018, 12:26



Норильчан приглашают на «Танцующий ледоход».

В это же время на набережной будет работать концертная площадка, на которой выступят творческие коллективы и сольные исполнители Норильска и Дудинки. На территории Таймырского краеведческого музея пройдет фестиваль в формате open-air «Танцующий лед». Он объединит в себе творческие и интерактивные площадки для детей, подростков и их родителей. На протяжении всего мероприятия здесь также выступят творческие коллективы, будут организованы различные мастер-классы. Под занавес праздника состоятся молодежный флешмоб и массовое исполнение танца «Хэйро». Завершится «Танцующий ледоход» дискотекой под открытым небом. Праздничные площадки будут работать с 11 до 17 часов.

Просмотров:138 В субботу, 2 июня, в Дудинке пройдут праздничные мероприятия, посвященные встрече ледохода. Основной площадкой станет нижняя объездная дорога. Там разместится так называемый «Арктический бульвар», на котором появятся торговые ряды и уличные кафе, детская игровая зона и народная библиотека, а также ярмарка народных ремесел. Кроме того, будет организованна работа этностойбища и ресторана таймырской кухни. У гостей праздника появится возможность принять участие в параде велосипедистов, фотоконкурсе «Между летом и зимой», поэтической импровизации, пройти уроки туристического мастерства. Молодежь Таймыра и Норильска приглашают принять участие в приключенческом квесте «Лед тронулся».В это же время на набережной будет работать концертная площадка, на которой выступят творческие коллективы и сольные исполнители Норильска и Дудинки.На территории Таймырского краеведческого музея пройдет фестиваль в формате open-air «Танцующий лед». Он объединит в себе творческие и интерактивные площадки для детей, подростков и их родителей. На протяжении всего мероприятия здесь также выступят творческие коллективы, будут организованы различные мастер-классы.Под занавес праздника состоятся молодежный флешмоб и массовое исполнение танца «Хэйро». Завершится «Танцующий ледоход» дискотекой под открытым небом.Праздничные площадки будут работать с 11 до 17 часов.