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29 мая 2018, 13:02



Турнир завершился, но весточки с него продолжают разлетаться по миру. Более ста почтовых карточек и открыток отправлено с Арктического кубка по кёрлингу.

Специально для этих целей в Ледовой арене «Таймыр» был установлен почтовый ящик. На стенде Почты России можно было приобрести почтовые карточки, открытки, подписать их и отправить родным и близким весточку прямо с места проведения турнира в любую точку страны или мира. «Почтовые карточки разлетятся по всей России и станут хорошим напоминанием о проведении Арктического кубка по керлингу в Дудинке», – отметила начальник Норильского почтамта Севила Нариманян. Напомним, Арктический кубок по кёрлингу прошел в Дудинке уже в третий раз. Это единственный турнир по кёрлингу, проходящий за полярным кругом. В этом году в нем приняли участие 10 смешанных пар из Канады, Финляндии, Чехии, Швеции, Швейцарии, Шотландии и России.

Просмотров:127 Участники и гости международного турнира Arctic Curling Cup 2018 отправили более ста почтовых карточек во все уголки страны и мира друзьям, родным и близким, сообщает пресс-служба Почты России.Специально для этих целей в Ледовой арене «Таймыр» был установлен почтовый ящик. На стенде Почты России можно было приобрести почтовые карточки, открытки, подписать их и отправить родным и близким весточку прямо с места проведения турнира в любую точку страны или мира.«Почтовые карточки разлетятся по всей России и станут хорошим напоминанием о проведении Арктического кубка по керлингу в Дудинке», – отметила начальник Норильского почтамта Севила Нариманян.Напомним, Арктический кубок по кёрлингу прошел в Дудинке уже в третий раз. Это единственный турнир по кёрлингу, проходящий за полярным кругом. В этом году в нем приняли участие 10 смешанных пар из Канады, Финляндии, Чехии, Швеции, Швейцарии, Шотландии и России.