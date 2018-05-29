Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

29 мая 2018, 13:09



Комплексный центр социального обслуживания населения приглашает горожан принять участие в выставке фалеристики «Норильск в металле».

Организаторы будут рады не только предложенным экспонатам, но также историям, связанным с ними. Значки, памятные знаки и сувениры для выставки принимаются по адресу КЦСОН: район Талнах, ул. Маслова, дом 4, кабинет 2-22, в будние дни с 9 до 17 часов. По окончании выставки все экспонаты будут возвращены владельцам. По всем интересующим вопросам обращаться по телефону 8-913-498-01-35.

Просмотров:99 В большую выставочную экспозицию в рамках подготовки к 65-летнему юбилею Норильска КЦСОН запланировал собрать значки, медали, нагрудные знаки (в том числе почетные, юбилейные) и даже сувениры о Норильске, выполненные в разные годы его существования.Организаторы будут рады не только предложенным экспонатам, но также историям, связанным с ними.Значки, памятные знаки и сувениры для выставки принимаются по адресу КЦСОН: район Талнах, ул. Маслова, дом 4, кабинет 2-22, в будние дни с 9 до 17 часов. По окончании выставки все экспонаты будут возвращены владельцам.По всем интересующим вопросам обращаться по телефону 8-913-498-01-35.