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29 мая 2018, 15:11



В Норильске стартует акция «Пристегнись!».

В ходе акции молодые специалисты «Норникеля» будут приглашать проезжающие мимо автомобили на площадь между проезжих частей дороги и с разрешения водителя наклеивать на автомобиль символ акции. Кроме этого организаторы предусмотрели интерактивные зоны как для взрослых, так и для юных участников дорожного движения. Принять участие в акции сможет каждый житель города, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. Организаторами акции выступили госавтоинспекции г. Норильска и активисты движения молодых специалистов «Лидер». Совместные мероприятия госавтоинспекторов и молодых специалистов «Норникеля» стали доброй традицией: акция «Народный участковый», конкурс «Автоледи», акция «Притормози». Активная гражданская позиция и оказанная помощь в организации подобных акций были отмечены благодарностью начальника отдела МВД России по городу Норильску.

Просмотров:236 Очередное мероприятие, посвященное дорожной безопасности, пройдет на центральной улице Норильска в субботу, 2 июня. Акция под девизом «Пристегнись!» стартует в 15.00 на площади Комсомольской возле Дворца культуры. Начнется она с флешмоба.В ходе акции молодые специалисты «Норникеля» будут приглашать проезжающие мимо автомобили на площадь между проезжих частей дороги и с разрешения водителя наклеивать на автомобиль символ акции.Кроме этого организаторы предусмотрели интерактивные зоны как для взрослых, так и для юных участников дорожного движения. Принять участие в акции сможет каждый житель города, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Организаторами акции выступили госавтоинспекции г. Норильска и активисты движения молодых специалистов «Лидер». Совместные мероприятия госавтоинспекторов и молодых специалистов «Норникеля» стали доброй традицией: акция «Народный участковый», конкурс «Автоледи», акция «Притормози». Активная гражданская позиция и оказанная помощь в организации подобных акций были отмечены благодарностью начальника отдела МВД России по городу Норильску.