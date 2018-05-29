Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

29 мая 2018, 17:52



Акция «Подвешенное платье» прошла сегодня в Норильске. Выпускницы школы-интерната № 2 получили в подарок нарядные платья, которые они смогут надеть на праздник прощания со школой

Для каждой девушки выпускной - это особый день, и в наших силах сделать его незабываемым. Чтобы принять участие в акции, нужно всего лишь принести ненужное праздничное, вечернее или коктейльное платье, которое есть в гардеробе практически у каждой женщины. В девятом классе нашего интерната в этом году выпускается 20 подопечных. У большинства ребят нет родителей, почти все они после школы-интерната отправятся в детский дом и продолжат учебу в профессиональны лицеях или колледжах. Организаторам акции, в данном случае членам общественной организации «Центр милосердия Норильска», было передано в интернат 17 платьев. Большинство из нарядов девочки, примерив, сразу же и с удовольствием разобрали. Некоторые благотворители и добровольцы приносили вместе с платьями туфли и украшения, кое-что из аксессуаров тоже понравились юным модницам, которые в отличие от обычных детей, выросших в семьях, мягко говоря, совсем не избалованы. Помимо нарядных вещей, по словам воспитателя Елены Каменевой, ребятам нужна обувь и повседневная модная одежда, в том числе летняя, для поездки в лагерь. Напомним, кроме акции «Подвешенное платье», которая проходит в городе с 15 мая по 15 июня, при Центре милосердия постоянно работает «Лавка радостей», куда можно приносить детское питание и одежду для новорожденных. Адрес благотворительного склада: ул. Московской, 7, здание женской консультации, там же работает детская комната для мам с малышами (все справки по телефону милосердия: 400-112). Телефон куратора акции «Подвешенное платье» - 89050912981.

Просмотров:182 Благотворительная акция передачи нарядных платьев в школы-интернаты ежегодно проходит во многих городах страны и пользуется большой популярностью. Теперь к благой инициативе присоединился и Норильск.Для каждой девушки выпускной - это особый день, и в наших силах сделать его незабываемым. Чтобы принять участие в акции, нужно всего лишь принести ненужное праздничное, вечернее или коктейльное платье, которое есть в гардеробе практически у каждой женщины.В девятом классе нашего интерната в этом году выпускается 20 подопечных. У большинства ребят нет родителей, почти все они после школы-интерната отправятся в детский дом и продолжат учебу в профессиональны лицеях или колледжах.Организаторам акции, в данном случае членам общественной организации «Центр милосердия Норильска», было передано в интернат 17 платьев. Большинство из нарядов девочки, примерив, сразу же и с удовольствием разобрали. Некоторые благотворители и добровольцы приносили вместе с платьями туфли и украшения, кое-что из аксессуаров тоже понравились юным модницам, которые в отличие от обычных детей, выросших в семьях, мягко говоря, совсем не избалованы. Помимо нарядных вещей, по словам воспитателя Елены Каменевой, ребятам нужна обувь и повседневная модная одежда, в том числе летняя, для поездки в лагерь.Напомним, кроме акции «Подвешенное платье», которая проходит в городе с 15 мая по 15 июня, при Центре милосердия постоянно работает «Лавка радостей», куда можно приносить детское питание и одежду для новорожденных. Адрес благотворительного склада: ул. Московской, 7, здание женской консультации, там же работает детская комната для мам с малышами (все справки по телефону милосердия: 400-112). Телефон куратора акции «Подвешенное платье» - 89050912981.