Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

30 мая 2018, 10:28



«Норникель» поддержит семь бизнес-проектов, направленных на повышение качества жизни жителей заполярных регионов Красноярского края и Мурманской области.

При поддержке компании в скором времени появятся: клуб грудничкового плавания «Белый медвежонок» и загородный комплекс отдыха «Горизонт» в Норильске, семейно-развлекательный комплекс «Бармалей» в Дудинке, центр активного отдыха «Плюшки-ватрушки» и хостел «Полярная ночь» в Заполярном, центр семейного досуга «МимиМотик» и школа иностранных языков по франшизе Mortimer English Club в Никеле. Бизнес-проекты, которые получат финансирование от компании, были отобраны на конкурсе. В финал, прошедший в виде инвестиционной сессии, вышли 24 социальных предпринимателя. Их оценивало экспертное жюри, в состав которого входили представители органов власти Норильска, Мончегорска и Печенгского района, компании «Норникель», Союза промышленников и предпринимателей, действующие бизнесмены. Экзамену на устойчивость и жизнеспособность бизнес-моделей предшествовал пятимесячный курс «Социальное предпринимательство». Около 150 слушателей изучали теоретические основы социального предпринимательства и бизнес-планирования, а также практиковали навыки составления организационного и финансового планов, ведения инвестиционного анализа, проводили маркетинговые исследования. Начинающих социальных предпринимателей сопровождали опытные наставники — состоявшиеся бизнесмены и действующие социальные предприниматели. «В наших регионах есть дефицит услуг, связанных с обучением и развитием детей, проведением досуга, гостиничным и туристическим сервисом, поэтому на инвестиционную сессию ежегодно поступают проекты именно в этих сферах деятельности, — отмечает Игорь Сухотин, начальник управления благотворительных программ «Норникеля». — Радует, что в социальное предпринимательство приходят люди с активной жизненной позицией, имеющие опыт ведения бизнеса и ресурсы, что значительно повышает устойчивость их бизнеса». Напомним, развитие социального предпринимательства — один из компонентов благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». С 2014 года 17 бизнес-проектов получили беспроцентные ссуды на развитие бизнеса на общую сумму 56,1 млн рублей. В результате было создано более 100 новых рабочих мест. Функционируют два клуба социальных предпринимателей в Норильске и Мончегорске.

Просмотров:250 На эти цели компания направит 28 млн рублей в виде беспроцентных возвратных кредитов сроком на два года.При поддержке компании в скором времени появятся: клуб грудничкового плавания «Белый медвежонок» и загородный комплекс отдыха «Горизонт» в Норильске, семейно-развлекательный комплекс «Бармалей» в Дудинке, центр активного отдыха «Плюшки-ватрушки» и хостел «Полярная ночь» в Заполярном, центр семейного досуга «МимиМотик» и школа иностранных языков по франшизе Mortimer English Club в Никеле.Бизнес-проекты, которые получат финансирование от компании, были отобраны на конкурсе. В финал, прошедший в виде инвестиционной сессии, вышли 24 социальных предпринимателя. Их оценивало экспертное жюри, в состав которого входили представители органов власти Норильска, Мончегорска и Печенгского района, компании «Норникель», Союза промышленников и предпринимателей, действующие бизнесмены.Экзамену на устойчивость и жизнеспособность бизнес-моделей предшествовал пятимесячный курс «Социальное предпринимательство». Около 150 слушателей изучали теоретические основы социального предпринимательства и бизнес-планирования, а также практиковали навыки составления организационного и финансового планов, ведения инвестиционного анализа, проводили маркетинговые исследования. Начинающих социальных предпринимателей сопровождали опытные наставники — состоявшиеся бизнесмены и действующие социальные предприниматели.«В наших регионах есть дефицит услуг, связанных с обучением и развитием детей, проведением досуга, гостиничным и туристическим сервисом, поэтому на инвестиционную сессию ежегодно поступают проекты именно в этих сферах деятельности, — отмечает Игорь Сухотин, начальник управления благотворительных программ «Норникеля». — Радует, что в социальное предпринимательство приходят люди с активной жизненной позицией, имеющие опыт ведения бизнеса и ресурсы, что значительно повышает устойчивость их бизнеса».Напомним, развитие социального предпринимательства — один из компонентов благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». С 2014 года 17 бизнес-проектов получили беспроцентные ссуды на развитие бизнеса на общую сумму 56,1 млн рублей. В результате было создано более 100 новых рабочих мест. Функционируют два клуба социальных предпринимателей в Норильске и Мончегорске.