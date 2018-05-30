Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

30 мая 2018, 10:36



По производственному календарю на 2018 год рабочая неделя с 4 по 9 июня окажется шестидневной.

Нестандартная рабочая неделя связана с празднованием Дня России, который выпадает на вторник, 12 июня. Соответственно, выходными будут три дня: 10 июня (воскресенье), 11 июня (понедельник) и 12 июня (вторник). Затем россиян ждет короткая трехдневная рабочая неделя – с 13 по 15 июня. Таким образом, рабочие и выходные дни выглядят следующим образом: 4-9 июня (рабочие), 10-12 июня (выходные), 13-15 июня (рабочие). Далее – по стандартному графику.

Просмотров:261 Россияне будут работать в субботу, 9 июня.Нестандартная рабочая неделя связана с празднованием Дня России, который выпадает на вторник, 12 июня. Соответственно, выходными будут три дня: 10 июня (воскресенье), 11 июня (понедельник) и 12 июня (вторник). Затем россиян ждет короткая трехдневная рабочая неделя – с 13 по 15 июня.Таким образом, рабочие и выходные дни выглядят следующим образом: 4-9 июня (рабочие), 10-12 июня (выходные), 13-15 июня (рабочие). Далее – по стандартному графику.