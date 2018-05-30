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30 мая 2018, 11:29



Александр Усс будет участвовать в предварительном голосовании «Единой России», в ходе которого определится кандидат от партии на выборы губернатора Красноярского края.

Еще одним кандидатом от партии выдвинута секретарь первичного отделения ВПР «ЕР» деревни Скрипачи Шарыповского района Красноярского края Вера Наумова, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Просмотров:176 На заседании регионального политического совета Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Усс выдвинут одним из участников предварительного голосования, в ходе которого будет определен кандидат от партии на выборы главы региона.Еще одним кандидатом от партии выдвинута секретарь первичного отделения ВПР «ЕР» деревни Скрипачи Шарыповского района Красноярского края Вера Наумова, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.