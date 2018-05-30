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30 мая 2018, 11:30



Норильские дети-сироты могут рассказать о проблемах при получении жилья. Опрос проводит Счетная палата Красноярского края.

В частности, те, кто стоит в очереди на приобретение жилья, могут сообщить, как долго они ждут законных квадратных метров. А в том случае, если квартира или другое жилое помещение уже предоставлены человеку, он может рассказать о состоянии этого жилья, условиях проживания в нем и поделиться фотографиями. Ответить на вопросы можно на портале государственного и финансового аудита: https://portal.audit.gov.ru/surveys/participate?surveykey=1020214152&prevPage=%2Fsurveys%2Favailable Опрос является анонимным и не требует регистрации. Заполнить анкету можно до 1 ноября 2018 года, сообщает НИА-Красноярск. Полученные данные будут использованы в отчете Счетной палаты Красноярского края.

Просмотров:216 В ходе опроса выпускники детских домов, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут ответить на несколько вопросов.В частности, те, кто стоит в очереди на приобретение жилья, могут сообщить, как долго они ждут законных квадратных метров. А в том случае, если квартира или другое жилое помещение уже предоставлены человеку, он может рассказать о состоянии этого жилья, условиях проживания в нем и поделиться фотографиями.Ответить на вопросы можно на портале государственного и финансового аудита: https://portal.audit.gov.ru/surveys/participate?surveykey=1020214152&prevPage=%2Fsurveys%2FavailableОпрос является анонимным и не требует регистрации. Заполнить анкету можно до 1 ноября 2018 года, сообщает НИА-Красноярск.Полученные данные будут использованы в отчете Счетной палаты Красноярского края.