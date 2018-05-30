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30 мая 2018, 11:48



Граница льда на Енисее за сутки не сместилась.

Кромка льда на Енисее находится в 72 км ниже с. Курейка, в 357 км от Дудинки, сообщили в управлении по делам ГО и ЧС Таймыра. В прошлом году граница ледяного поля была в 39 км выше Игарки (в 300 км от Дудинки). Сейчас выезд на лёд запрещён. В связи с подъёмом воды и появлением заберегов горожанам рекомендовано воздержаться и от пешего выхода на Енисей.

Просмотров:475 К утру 30 мая в районе Дудинки уровень воды на Енисее составил 942 см. За минувшие сутки он поднялся на 40 см. В районе посёлка Потапово прирост воды составил 32 см и зафиксирован на отметке 583 см. В районе Игарки уровень воды за сутки поднялся на 87 см и равен 865 см, а в нижнем бьефе Усть-Хантайской ГЭС уровень воды увеличился на 18 см и соответствует 741 см.Кромка льда на Енисее находится в 72 км ниже с. Курейка, в 357 км от Дудинки, сообщили в управлении по делам ГО и ЧС Таймыра. В прошлом году граница ледяного поля была в 39 км выше Игарки (в 300 км от Дудинки).Сейчас выезд на лёд запрещён. В связи с подъёмом воды и появлением заберегов горожанам рекомендовано воздержаться и от пешего выхода на Енисей.