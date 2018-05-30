Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

30 мая 2018, 12:01



Сегодня в день сдачи ЕГЭ по математике в Норильске один из пунктов приема экзамена организован в обычной квартире.

Требования такие же, как и при организации экзамена в школе: полное исключение подтасовки результатов и видеосъемка на протяжении всего процесса. Экзамен длится, как и у всех остальных одиннадцатиклассников, - три часа пятьдесят пять минут. Но при необходимости для ученика с ОВЗ время сдачи может быть увеличено до пяти часов двадцати пяти минут. На экзамене присутствуют шесть представителей учебного заведения. В аудитории, в которой проводится экзамен, в данном случае это зал трехкомнатной квартиры, рядом с подростком находятся два организатора экзамена, которые наблюдают за тем, как молодой человек выполняет задания. Небольшую проблему вызвала установка ноутбука для проведения видеосъемки - нужно было разместить устройство так, чтобы был максимальный охват рабочего места и всех присутствующих. В итоге после нескольких минут раздумий и экспериментов стало понятно, что с ролью подставки наилучшим образом справится гладильная доска. На нее же поставили и часы, обязательные при экзамене - их принесли из школы. Из школы же принесли и все принадлежности - ручки, ножницы, бумагу. Конверт с заданиями вскрыл член государственной комиссии. Тут же присутствовал руководитель пункта проведения экзамена. Плюс еще двое организаторов разместились в соседней комнае. На их помощь экзаменуемый может рассчитывать в случае если ему понадобится передохнуть, выпить лекарства, перекусить - главное здесь, чтобы ученик ни на минуту не оставался в одиночестве и не смог списать или воспользоваться помощью посторонних. Кстати, посторонних в квартире и не было - мама, встретив экзаменаторов и убедившись, что все под контролем и соответствует требованиям как проведения экзамена, так и безопасности ее ребенка, спокойно ушла на работу. Женщина призналась нам, что к такому количеству посторонних в своей квартире она относится спокойно: ее сын на домашнем обучении находится с третьего класса, и она уже привыкла к тому, что самые частые гости в их квартире - это учителя. Удалось нам переговорить и с выпускником. Парень признался, что особого волнения не испытывает: «По-моему, учителя «дергаются» больше, чем я. Я настроен решительно, но, если что-то вдруг решить не удастся, постараюсь не расстраиваться, чтобы не спровоцировать приступ, которые у меня случаются при волнении и стрессе». После решения всех заданий экзаменационные листы будут помещены в конверт, запечатаны, отнесены в школу и отправлены на проверку вместе с листами других выпускников.

Просмотров:301 Выпускник одиннадцатого класса пятой гимназии был признан психолого-медико-педагогической комиссией обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, и учебному заведению, которое он оканчивает, было рекомендовано открыть ППЭ на дому. Отметим, что в Норильске это первый случай, когда прием ЕГЭ у одиннадцатиклассника проводится в домашних условиях.Требования такие же, как и при организации экзамена в школе: полное исключение подтасовки результатов и видеосъемка на протяжении всего процесса. Экзамен длится, как и у всех остальных одиннадцатиклассников, - три часа пятьдесят пять минут. Но при необходимости для ученика с ОВЗ время сдачи может быть увеличено до пяти часов двадцати пяти минут.На экзамене присутствуют шесть представителей учебного заведения. В аудитории, в которой проводится экзамен, в данном случае это зал трехкомнатной квартиры, рядом с подростком находятся два организатора экзамена, которые наблюдают за тем, как молодой человек выполняет задания.Небольшую проблему вызвала установка ноутбука для проведения видеосъемки - нужно было разместить устройство так, чтобы был максимальный охват рабочего места и всех присутствующих. В итоге после нескольких минут раздумий и экспериментов стало понятно, что с ролью подставки наилучшим образом справится гладильная доска. На нее же поставили и часы, обязательные при экзамене - их принесли из школы. Из школы же принесли и все принадлежности - ручки, ножницы, бумагу.Конверт с заданиями вскрыл член государственной комиссии. Тут же присутствовал руководитель пункта проведения экзамена. Плюс еще двое организаторов разместились в соседней комнае. На их помощь экзаменуемый может рассчитывать в случае если ему понадобится передохнуть, выпить лекарства, перекусить - главное здесь, чтобы ученик ни на минуту не оставался в одиночестве и не смог списать или воспользоваться помощью посторонних. Кстати, посторонних в квартире и не было - мама, встретив экзаменаторов и убедившись, что все под контролем и соответствует требованиям как проведения экзамена, так и безопасности ее ребенка, спокойно ушла на работу.Женщина призналась нам, что к такому количеству посторонних в своей квартире она относится спокойно: ее сын на домашнем обучении находится с третьего класса, и она уже привыкла к тому, что самые частые гости в их квартире - это учителя.Удалось нам переговорить и с выпускником. Парень признался, что особого волнения не испытывает: «По-моему, учителя «дергаются» больше, чем я. Я настроен решительно, но, если что-то вдруг решить не удастся, постараюсь не расстраиваться, чтобы не спровоцировать приступ, которые у меня случаются при волнении и стрессе».После решения всех заданий экзаменационные листы будут помещены в конверт, запечатаны, отнесены в школу и отправлены на проверку вместе с листами других выпускников.