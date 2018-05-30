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30 мая 2018, 12:55



В России планируют увеличить размер пособия по уходу за ребенком до трех лет.

«У нас есть поручение разобраться с пособием в размере 50 рублей. Я думаю, что до конца этого года мы должны это поручение реализовать», — сказал глава Минтруда России Максим Топилин. В настоящее время выплаты пособий лежат на работодателях, от которых роженицы ушли в декрет. Эксперты же считают, что выплаты должно взять на себя государство, а их сумма должна определяться финансовым состоянием семьи, сообщает news.rambler.ru.

Просмотров:212 В ближайшее время по поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева Минтруд пересмотрит размер пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет.«У нас есть поручение разобраться с пособием в размере 50 рублей. Я думаю, что до конца этого года мы должны это поручение реализовать», — сказал глава Минтруда России Максим Топилин.В настоящее время выплаты пособий лежат на работодателях, от которых роженицы ушли в декрет. Эксперты же считают, что выплаты должно взять на себя государство, а их сумма должна определяться финансовым состоянием семьи, сообщает news.rambler.ru.