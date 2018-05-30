Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

30 мая 2018, 12:57



В преддверии 65-летия Норильска 12 июня стартует фотоконкурс «В ритме норильского времени». К участию приглашаются все желающие жители города.

В номинации «Вливайся в наше шествие» могут участвовать только команды от организаций и предприятий, заявившихся в юбилейном шествии, которое пройдет в День города, 14 июля. Основная задача участия в данной номинации – сделать интересное, веселое или необычное постановочное фото своей команды с использованием подготовленных к юбилейному шествию костюмов. Для постановочной фотографии могут быть использованы любые подручные средства, макеты, баннеры, тантамарески и другие приспособления, которые тематически позволят добиться большей реалистичности. Конкурс будет проходить с 12 июня по 12 июля в несколько этапов. Конкурсные работы и заявки на участие принимаются до 1 июля. Лучшие фотографии определит профессиональное жюри, а также пользователи социальной сети Instagram. Открытое голосование жителей пройдет с 2 по 12 июля на официальном аккаунте конкурса: v_ritme_norilskogo_vremeni, куда организаторы загрузят конкурсные снимки с хэштегом номинации, на участие в которой подана работа (#ИсторияВмоемОбъективе или #ВливайсявНАШЕшествие). Проголосовать за понравившуюся фотографию, поставив лайк, сможет любой зарегистрированный пользователь Instagram. От одного пользователя принимается только один голос за фото, но при этом он вправе проголосовать за неограниченное количество конкурсных снимков. По итогам конкурса в каждой номинации жюри определит трех победителей, а приз зрительских симпатий достанется авторам фото, собравшим наибольшее количество лайков по итогам народного голосования. Церемония награждения состоится 14 июля на площади Комсомольской. Во время праздника победителям вручат дипломы и подарки. Положение о конкурсе с формами заявок на участие размещено на сайте города

Просмотров:239 Конкурс будет проводится по двум номинациям. Первая – «История в моем объективе» - для сюжетных, постановочных работ в ретростиле, отражающих временной период с 1953 по 1993 годы. На фотографиях должны обязательно присутствовать элементы указанного времени (предметы интерьера или быта, архитектура, костюмы, прически и тому подобный антураж), угадываться исторический период города. Фото могут быть как индивидуальными, так и групповыми, семейными.В номинации «Вливайся в наше шествие» могут участвовать только команды от организаций и предприятий, заявившихся в юбилейном шествии, которое пройдет в День города, 14 июля. Основная задача участия в данной номинации – сделать интересное, веселое или необычное постановочное фото своей команды с использованием подготовленных к юбилейному шествию костюмов. Для постановочной фотографии могут быть использованы любые подручные средства, макеты, баннеры, тантамарески и другие приспособления, которые тематически позволят добиться большей реалистичности.Конкурс будет проходить с 12 июня по 12 июля в несколько этапов. Конкурсные работы и заявки на участие принимаются до 1 июля. Лучшие фотографии определит профессиональное жюри, а также пользователи социальной сети Instagram. Открытое голосование жителей пройдет с 2 по 12 июля на официальном аккаунте конкурса: v_ritme_norilskogo_vremeni, куда организаторы загрузят конкурсные снимки с хэштегом номинации, на участие в которой подана работа (#ИсторияВмоемОбъективе или #ВливайсявНАШЕшествие). Проголосовать за понравившуюся фотографию, поставив лайк, сможет любой зарегистрированный пользователь Instagram. От одного пользователя принимается только один голос за фото, но при этом он вправе проголосовать за неограниченное количество конкурсных снимков.По итогам конкурса в каждой номинации жюри определит трех победителей, а приз зрительских симпатий достанется авторам фото, собравшим наибольшее количество лайков по итогам народного голосования.Церемония награждения состоится 14 июля на площади Комсомольской. Во время праздника победителям вручат дипломы и подарки.Положение о конкурсе с формами заявок на участие размещено на сайте города norilsk-city.ru