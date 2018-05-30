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30 мая 2018, 14:15

Лето — это маленькая жизнь. Сегодня в Норильске состоялась приемка четырех пришкольных лагерей.


Первая смена городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием открывается 1 июня. Восемь школ Большого Норильска примут 960 ребят, это в основном дети от семи до 12 лет.
Сегодня межведомственная комиссия провела приемку летних оздоровительных городских лагерей в 40-й школе Кайеркана и в трех школах Норильска, в том числе в средней школе № 28. Приемка в общеобразовательных учреждениях Талнаха и Оганера пройдет 31 мая.
В состав межведомственной приемной комиссии входят медики, представители ОМВД России, пожарные, чиновники от управления образования. С точки зрения санитарных норм все школы, которые на лето превращаются в лагеря, должны соответствовать массе требований и правил.
В городских лагерях организуют трехразовое питание, для малышей – дневной сон. Воспитанников лагерей ждут прогулки, концерты и конкурсы, масса занятий по интересам.
По мнению Елены Баландиной, главного специалиста отдела воспитания и дополнительного образования норильского УОиДО, школа № 28 вполне готова к тому, чтобы вместить 130 ребят и сформировать из них пять отрядов. Здесь действительно все выглядит образцово: школа блестит, стенды и кабинеты оформлены должным образом, на окнах - сетки от комаров, на кроватях - отличное белье, около каждой - стульчик с двумя полотенцами и прикроватный коврик; на случай болезни оборудован изолятор для временного размещения ребенка (до вызова скорой) и так далее.
«Больше всего мы обращаем внимание на создание для детей комфортной, уютной обстановки, чтобы родители не волновались за детей, особенно за их безопасность», - рассказала о ходе приемки Едена Баландина.
СанПиНы из года в год остаются незыблемыми, в этом году изменился подход к выдаче заключения о соответствии санэпидокружения, оттого процедура подготовки теперь требует более длительного времени. Расположения спален и игровых в разных школах, приспособленных под лагеря, могут быть разными, при этом в целом подход по образовательным, техническим и прочим параметрам в лагерях остается идентичен.
«С точки зрения систем противопожарной защиты, пожарной сигнализации, наличия эвакуационных путей все в 28-й школе полностью соответствует инструкциям», - заверил комиссию Николай Егоров, государственный инспектор по пожарному надзору. Он дал школе лишь небольшое ц/у: убрать замочные скважины с эвакуационных выходов, и уверенно поставил свою подпись в акте приемки учебного заведения.
Вторая смена будет состоять из 4 пришкольных лагерей и примет 460 человек, из которых 100 ребят - воспитанники лагеря «Мальчишки Севера».

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