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30 мая 2018, 15:29



В Норильске подвели итоги фотоконкурса «Вперед в юбилейное лето!», приуроченного к карнавалу 1 июня.

Напомним, 1 июня построение карнавальных колонн начнется на Театральной площади в 17.30, в 18.00 шествие отправится по Ленинскому проспекту. К 18.30 колонны прибудут на Комсомольскую площадь, где начнется концертно-конкурсная программа с массой сюрпризов, игр, развлечений. Тут же, на Комсомольской, будут оборудованы фотозоны. На сегодняшний день о своем желании принять участие в карнавале заявили 55 команд. По словам организаторов, в этом году впервые к шествию присоединятся краевые и федеральные учреждения – Пенсионный фонд, налоговая инспекция, Роспотребнадзор, а также отдельные предприятия «Норникеля». Однако основную массу участников «Чудо-чадо карнавала» составят команды норильских детских садов и других детских образовательных учреждений.

Просмотров:167 Сегодня состоялось заседание жюри, которым пришлось из 60 интереснейших работ выбрать тройку лидеров. По условиям конкурса на фотографиях должно было быть максимально ярко отражено стремление северных жителей к летнему настроению. Герои, позирующие на фото, непременно должны стать участниками непосредственно шествия. Стоит отметить, что участники очень постарались: они присылали отличные сюжетные фотоработы, демонстрировали интересные костюмы, актерское мастерство и выдумку. Жюри, в состав которого вошли представители Благотворительного фонда «Территория добра», Агентства развития Норильска, газеты «Заполярная правда», клуба «Профнавигатор», в отношении некоторых работ было единодушно, в отношении же других страсти разгорелись нешуточные. В итоге было решено помимо трех главных призовых мест учредить специальные призы, которые будут вручены участникам на церемонии награждения 1 июня на Комсомольской площади.Напомним, 1 июня построение карнавальных колонн начнется на Театральной площади в 17.30, в 18.00 шествие отправится по Ленинскому проспекту. К 18.30 колонны прибудут на Комсомольскую площадь, где начнется концертно-конкурсная программа с массой сюрпризов, игр, развлечений. Тут же, на Комсомольской, будут оборудованы фотозоны.На сегодняшний день о своем желании принять участие в карнавале заявили 55 команд. По словам организаторов, в этом году впервые к шествию присоединятся краевые и федеральные учреждения – Пенсионный фонд, налоговая инспекция, Роспотребнадзор, а также отдельные предприятия «Норникеля». Однако основную массу участников «Чудо-чадо карнавала» составят команды норильских детских садов и других детских образовательных учреждений.