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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:47 В Норильске с 1 января 2019 появится новый фонд регионального оператора - на этот раз по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов.
16:41 Подарок от «Золотой рыбки». В Норильске пройдет благотворительный спектакль в помощь юноше с редким заболеванием.
15:40 Вниманию налогоплательщиков! Срок уплаты НДФЛ за 2017 год истекает 16 июля.
15:29 В Норильске подвели итоги фотоконкурса «Вперед в юбилейное лето!», приуроченного к карнавалу 1 июня.
14:15 Лето — это маленькая жизнь. Сегодня в Норильске состоялась приемка четырех пришкольных лагерей.
12:57 В преддверии 65-летия Норильска 12 июня стартует фотоконкурс «В ритме норильского времени». К участию приглашаются все желающие жители города.
12:55 В России планируют увеличить размер пособия по уходу за ребенком до трех лет.
12:01 Сегодня в день сдачи ЕГЭ по математике в Норильске один из пунктов приема экзамена организован в обычной квартире.
11:48 Граница льда на Енисее за сутки не сместилась.
11:30 Норильские дети-сироты могут рассказать о проблемах при получении жилья. Опрос проводит Счетная палата Красноярского края.
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