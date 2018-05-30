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30 мая 2018, 15:40



Вниманию налогоплательщиков! Срок уплаты НДФЛ за 2017 год истекает 16 июля.

Общая сумма налога на доходы физических лиц, исчисленная исходя из налоговой декларации за 2017 год, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 16 июля 2018 года. За несоблюдение налогоплательщиком указанных обязанностей возможно начисление ему штрафов и пеней. Следует отметить, что законодательством не предусмотрено направление налоговыми органами уведомлений и квитанций на уплату налога на доходы физических лиц, исчисленного по декларации. Заплатить налоги и значительно сэкономить свое личное время помогут электронные сервисы сайта ФНС России (http://www.nalog.ru/) «Заплати налоги» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». С их помощью можно не только распечатать квитанции для оплаты, но и произвести безналичную оплату с помощью онлайн - сервисов банков-партнеров. С реквизитами для уплаты налога на доходы физических лиц можно ознакомиться в разделе «Реквизиты для заполнения отчетности и расчетных документов».

Просмотров:196 Декларационная кампания за прошлый год завершилась 3 мая 2018 года. Граждане отчитались о доходах, полученных в 2017 году, представив в налоговый орган декларации по форме 3-НДФЛ. На этом обязанности некоторых налогоплательщиков не заканчиваются, им необходимо уплатить налог.Общая сумма налога на доходы физических лиц, исчисленная исходя из налоговой декларации за 2017 год, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 16 июля 2018 года. За несоблюдение налогоплательщиком указанных обязанностей возможно начисление ему штрафов и пеней.Следует отметить, что законодательством не предусмотрено направление налоговыми органами уведомлений и квитанций на уплату налога на доходы физических лиц, исчисленного по декларации.Заплатить налоги и значительно сэкономить свое личное время помогут электронные сервисы сайта ФНС России (http://www.nalog.ru/) «Заплати налоги» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». С их помощью можно не только распечатать квитанции для оплаты, но и произвести безналичную оплату с помощью онлайн - сервисов банков-партнеров. С реквизитами для уплаты налога на доходы физических лиц можно ознакомиться в разделе «Реквизиты для заполнения отчетности и расчетных документов».