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30 мая 2018, 16:41

Подарок от «Золотой рыбки». В Норильске пройдет благотворительный спектакль в помощь юноше с редким заболеванием.


9 июня в 12.00 и 13.00 в Городском центре культуры состоится благотворительный спектакль «Золотая рыбка». Все средства от спектакля пойдут на приобретение портативного устройства искусственной вентиляции легких, которое улучшит качество жизни Влада Карасева.
Юноша страдает редким генетическим заболеванием - мышечной атрофией Кугельберга-Веландера, у него постепенно атрофируются все мышцы.
Влад Карасев - один из подопечных благотворительного фонда социальных программ «Территория добра». Уже 10 лет фонд помогает людям в трудной жизненной ситуации справиться со своею бедой, поддерживает талантливых детей и социально значимые инициативы.
Вместе с фондом проект помощи Владу Карасеву поддержали Городской центр культуры, театр-студия «НОТА», агенство «Кактус».
Стоимость билета - 200 рублей. Заказать их можно по телефонам: 465-333, 387-389.

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    Список новостей

 30 мая 2018 
17:47   В Норильске с 1 января 2019 появится новый фонд регионального оператора - на этот раз по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов. 16:41   Подарок от «Золотой рыбки». В Норильске пройдет благотворительный спектакль в помощь юноше с редким заболеванием.
15:40   Вниманию налогоплательщиков! Срок уплаты НДФЛ за 2017 год истекает 16 июля. 15:29   В Норильске подвели итоги фотоконкурса «Вперед в юбилейное лето!», приуроченного к карнавалу 1 июня.
14:15   Лето — это маленькая жизнь. Сегодня в Норильске состоялась приемка четырех пришкольных лагерей. 12:57   В преддверии 65-летия Норильска 12 июня стартует фотоконкурс «В ритме норильского времени». К участию приглашаются все желающие жители города.
12:55   В России планируют увеличить размер пособия по уходу за ребенком до трех лет. 12:01   Сегодня в день сдачи ЕГЭ по математике в Норильске один из пунктов приема экзамена организован в обычной квартире.
11:48   Граница льда на Енисее за сутки не сместилась. 11:30   Норильские дети-сироты могут рассказать о проблемах при получении жилья. Опрос проводит Счетная палата Красноярского края.
11:29   Александр Усс будет участвовать в предварительном голосовании «Единой России», в ходе которого определится кандидат от партии на выборы губернатора Красноярского края. 10:36   По производственному календарю на 2018 год рабочая неделя с 4 по 9 июня окажется шестидневной.
10:28   «Норникель» поддержит семь бизнес-проектов, направленных на повышение качества жизни жителей заполярных регионов Красноярского края и Мурманской области.

 29 мая 2018 
17:52   Акция «Подвешенное платье» прошла сегодня в Норильске. Выпускницы школы-интерната № 2 получили в подарок нарядные платья, которые они смогут надеть на праздник прощания со школой 15:11   В Норильске стартует акция «Пристегнись!».
13:02   Турнир завершился, но весточки с него продолжают разлетаться по миру. Более ста почтовых карточек и открыток отправлено с Арктического кубка по кёрлингу. 12:26   Норильчан приглашают на «Танцующий ледоход».
12:12   1 июня на время праздничного шествия Ленинский проспект перекроют для проезда автотранспорта. 12:08   Артисты Норильского Заполярного театра драмы вернулись с новосибирского престижного театрального форума страны.
11:50   «Пусть всегда будет детство!». Праздничные мероприятия под таким названием пройдут в Талнахе 1 июня. 11:44   Арктическая экспедиция. В Норильск прибыла группа военных экологов для очистки территории от металлолома.
10:41   Десятиклассника норильской школы № 41 Александра Степанова наградили за спасение пожилой женщины из горящей квартиры. 10:13   В преддверии летних каникул сотрудники отдела по делам несовершеннолетних провели в 11 образовательных учреждениях лекции «Безопасный интернет» и «Безопасные каникулы».

 28 мая 2018 
19:17   Очередной главный фестиваль для норильских рок-музыкантов провело в минувшую субботу творческое объединение «Сцена». 18:53   В Норильске прошла встреча азербайджанской и украинской диаспор. Праздничное мероприятие состоялось в минувшее воскресенье в культурно-национальном центре «Заполярье».
18:08   Норильские полицейские отметили трехсотлетний юбилей российской полиции. Более 20 правоохранителей были отмечены на торжественном мероприятии. 17:48   Подразделения АО «Норильскгазпром», «Таймыргаз» и «Норильсктрансгаз» к паводку готовы! Добыча, транспортировка и поставка газа потребителям будут выполняться без ограничений и в полном объеме.
16:53   В Норильске прошел первый турнир по футболу среди юношеских команд «Кубок "Норникеля" – новые надежды». 16:45   В Норильске появился новый памятник: к 100-летию образования пограничных войск РФ на площади Памяти Героев открыли мемориал воинам-пограничникам.
15:56   Норильские студенты могут внести свой вклад в улучшение экологической ситуации на Диксоне. Стартовал конкурс на право участия в Арктическом субботнике. 15:34   Уровень воды в Енисее в районе заполярной столицы за сутки поднялся на 30 см.
15:24   Норильчане смогут задать свои вопросы Владимиру Путину. Традиционная прямая линия с президентом страны состоится 7 июня. 15:07   «Норильские каникулы Буратино» готовят для юных норильчан.
14:35   Сегодня в Норильске школа № 13 стала пунктом проведения ЕГЭ. 101 выпускник сдавал здесь информатику и 26 - географию. 14:05   В Норильске из-за погодных условий закрыли дорогу на Кайеркан.
13:20   Полтора десятка норильчан, своевременно не оплативших административные штрафы, теперь будут платить тройную сумму. 13:16   Здание бывшей театральной студии «Артистенок» на Наб. Урванцева, 29, отремонтируют до конца года. Почти 17 млн ...
12:36   В Норильске от падения сосульки пострадал пятилетний ребенок. 11:41   Норильские полицейские по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в убийстве.
10:35   Обладателями Арктического кубка стала пара из Канады и Швеции. В Дудинке завершился Аrctic Curling Cup 2018. 10:19   Норильчане стали серебряными призерами детского турнира кёрлингистов.
09:53   Национально-культурный центр «Заполярье» планируют открыть в Норильске в конце этого года. 09:42   Трое жителей Норильска предстанут перед судом за ограбление пенсионера.

 25 мая 2018 
16:41   Завтра в Норильске по инициативе воинов-пограничников откроется новый памятник. 16:16   Прием работ на фотоконкурс «Вперед в юбилейное лето!» завершится в понедельник.
16:14   Четыре футболиста покинули МФК «Норильский никель». 15:41   Великий праздник Святой Троицы православные норильчане отметят в воскресенье, 27 мая.
14:45   В норильских школах заканчивается учебный год, кроме тех, у кого начинаются консультации и экзамены. Девятиклассники приступили к ОГЭ уже сегодня. 14:37   Норильский «Сундук» представили на Петербургском экономическом форуме.
14:29   Решить задачу перевозки пассажиров речным транспортом по Енисею готов помочь Средне-Невский судостроительный завод.




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