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30 мая 2018, 16:41



Подарок от «Золотой рыбки». В Норильске пройдет благотворительный спектакль в помощь юноше с редким заболеванием.

Юноша страдает редким генетическим заболеванием - мышечной атрофией Кугельберга-Веландера, у него постепенно атрофируются все мышцы. Влад Карасев - один из подопечных благотворительного фонда социальных программ «Территория добра». Уже 10 лет фонд помогает людям в трудной жизненной ситуации справиться со своею бедой, поддерживает талантливых детей и социально значимые инициативы. Вместе с фондом проект помощи Владу Карасеву поддержали Городской центр культуры, театр-студия «НОТА», агенство «Кактус». Стоимость билета - 200 рублей. Заказать их можно по телефонам: 465-333, 387-389.

Просмотров:164 9 июня в 12.00 и 13.00 в Городском центре культуры состоится благотворительный спектакль «Золотая рыбка». Все средства от спектакля пойдут на приобретение портативного устройства искусственной вентиляции легких, которое улучшит качество жизни Влада Карасева.Юноша страдает редким генетическим заболеванием - мышечной атрофией Кугельберга-Веландера, у него постепенно атрофируются все мышцы.Влад Карасев - один из подопечных благотворительного фонда социальных программ «Территория добра». Уже 10 лет фонд помогает людям в трудной жизненной ситуации справиться со своею бедой, поддерживает талантливых детей и социально значимые инициативы.Вместе с фондом проект помощи Владу Карасеву поддержали Городской центр культуры, театр-студия «НОТА», агенство «Кактус».Стоимость билета - 200 рублей. Заказать их можно по телефонам: 465-333, 387-389.