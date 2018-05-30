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30 мая 2018, 17:47



В Норильске с 1 января 2019 появится новый фонд регионального оператора - на этот раз по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов.

Сейчас объявлен аукцион по выбору регионального оператора, однако управляющие компании уже готовятся передать функции по вывозу мусора новому фонду. Как следствие, из жилищной услуги в квартплате соответствующий пункт уйдет, но добавится отдельная строка - оплата работы нового регионального оператора. Депутат Законодательного собрания Павел Семизоров сообщил в этой связи журналистам: «Эта проблема обсуждается давно. Мы и с экологами, и с научным сообществом говорим о том, что дальше так обращаться с отходами нашей жизнедеятельности нельзя. Мне бы очень хотелось услышать от управляющих компаний Норильска, от тех, кто сегодня в этой сфере давно работает, все назревшие вопросы. Сегодня в законе не все подзаконные акты прописаны. Это касается полномочий муниципалитетов, управляющих компаний. Есть моменты, когда мы можем еще на что-то повлиять. Мы много вели разговоров о запрете захоронений в Арктической зоне. Обсуждалась эта тема и на комитете по природным ресурсам ЗС, и на площадках Красноярского экономического форума. Обменивались опытом с теми регионами, в которых эта схема уже работает. Самая серьезная проблема везде связана с территориальной схемой, которую приняли по всей России, и она должна в будущем актуализироваться. Процесс актуализации будет выходить в общественное пространство, и изменение территориальной схемы должно пройти обязательную процедуру публичных слушаний».

Просмотров:198 Закон, подписанный президентом, должен был вступить в силу еще с 1 января 2016 года. Но регионы оказались не готовы, поэтому вступление закона в силу перенесли на 1 января 2017 года. Сейчас, поскольку дальше тянуть стало невозможно, решено, что жизнь должна повернуть в сторону экологичности и грамотной утилизации отходов с 2019 года. В соответствии со статьей 24.6 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются региональным оператором в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.Сейчас объявлен аукцион по выбору регионального оператора, однако управляющие компании уже готовятся передать функции по вывозу мусора новому фонду. Как следствие, из жилищной услуги в квартплате соответствующий пункт уйдет, но добавится отдельная строка - оплата работы нового регионального оператора.Депутат Законодательного собрания Павел Семизоров сообщил в этой связи журналистам:«Эта проблема обсуждается давно. Мы и с экологами, и с научным сообществом говорим о том, что дальше так обращаться с отходами нашей жизнедеятельности нельзя. Мне бы очень хотелось услышать от управляющих компаний Норильска, от тех, кто сегодня в этой сфере давно работает, все назревшие вопросы. Сегодня в законе не все подзаконные акты прописаны. Это касается полномочий муниципалитетов, управляющих компаний. Есть моменты, когда мы можем еще на что-то повлиять.Мы много вели разговоров о запрете захоронений в Арктической зоне. Обсуждалась эта тема и на комитете по природным ресурсам ЗС, и на площадках Красноярского экономического форума. Обменивались опытом с теми регионами, в которых эта схема уже работает. Самая серьезная проблема везде связана с территориальной схемой, которую приняли по всей России, и она должна в будущем актуализироваться. Процесс актуализации будет выходить в общественное пространство, и изменение территориальной схемы должно пройти обязательную процедуру публичных слушаний».