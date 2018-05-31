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31 мая 2018, 10:40



Нужно знать и соблюдать. Сотрудники норильской полиции провели профилактическую беседу со студентами профессионального лицея № 17.

Присутствующий на встрече со студентами старший инспектор по пропаганде БДД Михаил Назаров наглядно продемонстрировал при помощи видеороликов социальной рекламы, к чему может привести нарушение правил дорожного движения. В беседе с подростками автоинспектор рассказал о существующей ответственности родителей за передачу права управления транспортным средством несовершеннолетним участникам дорожного движения, не имеющим водительского удостоверения. Студенты внимательно слушали стражей правопорядка, активно обсуждали интересующие их темы и задавали гостям вопросы. Наибольший интерес у ребят вызвал вопрос ответственности за совершение правонарушений.

Просмотров:111 Тема беседы в преддверии летних каникул - «Ответственность несовершеннолетних за различные правонарушения». Начальник ОДН отдела полиции № 1 Марина Комарова рассказала студентам о таких преступлениях, как кража, грабеж, вымогательство, причинение телесных повреждений. Подросткам было разъяснено, с каких лет наступает уголовная ответственность и какие наказания применяются за совершение преступлений. Инспектор по делам несовершеннолетних настоятельно рекомендовала соблюдать правила поведения на улице, в общественных местах, местах массового отдыха. Она напомнила подросткам о вреде употребления спиртных напитков и табака, а также объяснила, чем опасны эти пагубные привычки, сообщает пресс-служба отдела МВД по г. Норильску.Присутствующий на встрече со студентами старший инспектор по пропаганде БДД Михаил Назаров наглядно продемонстрировал при помощи видеороликов социальной рекламы, к чему может привести нарушение правил дорожного движения. В беседе с подростками автоинспектор рассказал о существующей ответственности родителей за передачу права управления транспортным средством несовершеннолетним участникам дорожного движения, не имеющим водительского удостоверения.Студенты внимательно слушали стражей правопорядка, активно обсуждали интересующие их темы и задавали гостям вопросы. Наибольший интерес у ребят вызвал вопрос ответственности за совершение правонарушений.