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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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14:14 Во Дворце спорта «Арктика» впервые прошел Кубок Норильска по классическому пауэрлифтингу среди мужчин и женщин.
13:53 12-й Фестиваль северной поэзии соберет в стенах публичной библиотеки Норильска местных поэтов и писателей.
13:33 Сегодня сотрудники норильского полицейского подразделения по делам несовершеннолетних получают поздравления с профессиональным праздником.
13:19 Сегодня авиакомпания NordStar открывает продажу билетов на рейс Норильск – Сургут – Норильск.
13:14 Кромка льда на Енисее приближается к Игарке.
13:02 Из-за тумана в аэропорту из Норильска не могут вылететь пассажиры десятка рейсов.
12:06 В Норильске мамы и папы, лишенные родительских прав, не торопятся восстанавливаться в этих правах, хотя шансы такие есть.
11:14 ПДД может стать обязательным школьным уроком.
11:10 «Норникель» — единственная российская компания, вошедшая в рейтинг Forbes «100 самых инновационных компаний мира».
11:05 На полмиллиона рублей оштрафовали нарушителей закона о курении в Красноярском крае с начала года.
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