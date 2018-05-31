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31 мая 2018, 10:59



Норильчанин Виктор Томенко назначен временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края.

Завтра, 1 июня, в первой половине дня Виктор Томенко прибудет в столицу Алтайского края. Официально новым коллегам его представит полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, сообщили в правительстве Красноярского края. Напомним, губернатор Алтайского края Александр Карлин 29 мая подал заявление об отставке на имя президента страны. Виктор Томенко начал свой трудовой путь в 1988 году. В 17 лет он поступил на работу на Надеждинский металлургический завод. За пять лет прошел путь от аппаратчика-гидрометаллурга до экономиста (дублера) планово-экономического отдела. Параллельно учился в Норильском индустриальном институте. В 1993 году окончил с отличием Норильский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление в цветной металлургии» (инженер-экономист). Работал в структуре "Норильского никеля" до 2010 года. Последние шесть лет из них возглавлял Заполярный филиал «Норникеля». С марта 2010 года Виктор Томенко работал в правительстве Красноярского края. Сначала в должности заместителя губернатора Красноярского края - заместителя председателя правительства Красноярского края. С 2012 года занимал пост первого заместителя губернатора Красноярского края - председателя правительства Красноярского края.

Просмотров:148 Указ о назначении первого заместителя губернатора Красноярского края - председателя правительства Красноярского края Виктора Томенко исполняющим обязанности губернатора Алтайского края подписал накануне глава российского государства Владимир Путин.Завтра, 1 июня, в первой половине дня Виктор Томенко прибудет в столицу Алтайского края. Официально новым коллегам его представит полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, сообщили в правительстве Красноярского края.Напомним, губернатор Алтайского края Александр Карлин 29 мая подал заявление об отставке на имя президента страны.Виктор Томенко начал свой трудовой путь в 1988 году. В 17 лет он поступил на работу на Надеждинский металлургический завод. За пять лет прошел путь от аппаратчика-гидрометаллурга до экономиста (дублера) планово-экономического отдела. Параллельно учился в Норильском индустриальном институте.В 1993 году окончил с отличием Норильский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление в цветной металлургии» (инженер-экономист). Работал в структуре "Норильского никеля" до 2010 года. Последние шесть лет из них возглавлял Заполярный филиал «Норникеля».С марта 2010 года Виктор Томенко работал в правительстве Красноярского края. Сначала в должности заместителя губернатора Красноярского края - заместителя председателя правительства Красноярского края. С 2012 года занимал пост первого заместителя губернатора Красноярского края - председателя правительства Красноярского края.