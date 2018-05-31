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31 мая 2018, 11:05



На полмиллиона рублей оштрафовали нарушителей закона о курении в Красноярском крае с начала года.

Нарушения закона были выявлены практически в трети (27%) случаев. Чаще всего это курение в неположенном месте, отсутствие знака о запрете курения и продажа сигарет несовершеннолетним. К административной ответственности были привлечены 18 граждан, 16 должностных лиц, восемь индивидуальных предпринимателей и семь юридических лиц. Совокупная сумма штрафов составила 488 500 рублей. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается один миллиард курильщиков. В год они выкуривают более пяти миллиардов сигарет и выбрасывают порядка одного миллиона тонн окурков. Смерть от последствий курения является самой распространенной в мире. В год от рака легких и острых сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных курением, в среднем погибают 7,5 миллиона человек, говорится в сообщении.

Просмотров:123 За первый квартал 2018 года службой Роспотребнадзора края было проверено более 140 объектов торговли при осуществлении надзора за соблюдением требований Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», сообщает НИА-Красноярск.Нарушения закона были выявлены практически в трети (27%) случаев. Чаще всего это курение в неположенном месте, отсутствие знака о запрете курения и продажа сигарет несовершеннолетним.К административной ответственности были привлечены 18 граждан, 16 должностных лиц, восемь индивидуальных предпринимателей и семь юридических лиц. Совокупная сумма штрафов составила 488 500 рублей.Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается один миллиард курильщиков. В год они выкуривают более пяти миллиардов сигарет и выбрасывают порядка одного миллиона тонн окурков. Смерть от последствий курения является самой распространенной в мире. В год от рака легких и острых сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных курением, в среднем погибают 7,5 миллиона человек, говорится в сообщении.