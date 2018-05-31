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31 мая 2018, 11:10



«Норникель» — единственная российская компания, вошедшая в рейтинг Forbes «100 самых инновационных компаний мира».

Стратегия «Норникеля», мирового лидера по производству палладия и высокосортного никеля, предполагает фокус на развитии первоклассных активов, а также модернизацию действующих и создание новых мощностей для повышения эффективности, экологичности и безопасности производства. В «портфеле» «Норникеля» — несколько перспективных проектов роста по освоению месторождений Норильского промышленного района со значительными запасами цветных и драгоценных металлов. Компания активно внедряет цифровизацию на всех этапах производства. Принятая в 2015 году программа «Технологический прорыв» позволит оцифровать и автоматизировать к 2020 году большинство процессов. По состоянию на сегодня она реализована более чем на 50%. Лидером первой десятки рейтинга Forbes оказалась компания ServiceNow, которая представляет сервис для автоматизации ИТ-поддержки. На втором — Workday, облачный сервис для учета финансов и кадровых ресурсов. Также в десятку вошли Netflix, Incyte, Hindustan Unilever, Naver и Facebook. В числе десяти лидеров только две неамериканские компании — индийская косметическая Hindustan Unilever и южнокорейский интернет-поисковик Naver, говорится в сообщении.

Просмотров:134 При формировании рейтинга Forbes учитывает мнения инвесторов, которые ожидают от компаний крупных инноваций. Предприятия оцениваются по инновационной «премии» — разнице между капитализацией и дисконтированным денежным потоком. Эта «премия» показывает потенциальный рост компании в будущем. В рейтинг могут попасть только те, кто публикует финансовую отчетность в течение семи лет, а рыночная капитализация превышает $10 млрд, сообщает пресс-служба «Норникеля».Стратегия «Норникеля», мирового лидера по производству палладия и высокосортного никеля, предполагает фокус на развитии первоклассных активов, а также модернизацию действующих и создание новых мощностей для повышения эффективности, экологичности и безопасности производства. В «портфеле» «Норникеля» — несколько перспективных проектов роста по освоению месторождений Норильского промышленного района со значительными запасами цветных и драгоценных металлов. Компания активно внедряет цифровизацию на всех этапах производства. Принятая в 2015 году программа «Технологический прорыв» позволит оцифровать и автоматизировать к 2020 году большинство процессов. По состоянию на сегодня она реализована более чем на 50%.Лидером первой десятки рейтинга Forbes оказалась компания ServiceNow, которая представляет сервис для автоматизации ИТ-поддержки. На втором — Workday, облачный сервис для учета финансов и кадровых ресурсов. Также в десятку вошли Netflix, Incyte, Hindustan Unilever, Naver и Facebook. В числе десяти лидеров только две неамериканские компании — индийская косметическая Hindustan Unilever и южнокорейский интернет-поисковик Naver, говорится в сообщении.