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31 мая 2018, 11:14



ПДД может стать обязательным школьным уроком.

Данная инициатива сначала пройдет общественное обсуждение на сайтах МВД и Госавтоинспекции. В случае одобрения законопроект будет направлен в правительство. «Внесение изменений в федеральные государственные образовательные стандарты в части корректировки примерных основных образовательных программ по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения в части обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах», — говорится в тексте проекта. В дальнейшем также будут разработаны программы для студентов педагогических, медицинских и других профильных вузов по обучению детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах, отмечено в сообщении.

Просмотров:121 С инициативой включить в российские образовательные стандарты вопросы обучения школьников правилам дорожного движения выступила ГИБДД, сообщает НИА-Красноярск.Данная инициатива сначала пройдет общественное обсуждение на сайтах МВД и Госавтоинспекции. В случае одобрения законопроект будет направлен в правительство.«Внесение изменений в федеральные государственные образовательные стандарты в части корректировки примерных основных образовательных программ по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения в части обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах», — говорится в тексте проекта.В дальнейшем также будут разработаны программы для студентов педагогических, медицинских и других профильных вузов по обучению детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах, отмечено в сообщении.