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31 мая 2018, 12:06



В Норильске мамы и папы, лишенные родительских прав, не торопятся восстанавливаться в этих правах, хотя шансы такие есть.

Мужчина, оказавшийся в местах лишения свободы, и, освободившись, по его словам, взялся за ум - бросил пить, нашел работу - и теперь мечтает вернуть себе пятнадцатилетнего сына, ныне воспитанника детского дома. Отцу были разъяснены его права и обязанности и даны дельные советы, которые помогут ему воссоединиться с ребенком. В качестве примера сотрудники детского дома рассказали отцу своего воспитанника историю матери-наркоманки, которой удалось через суд восстановиться в правах в отношении троих несовершеннолетних детей. Эта женщина, чуть не погибнув от очередной передозировки, нашла в себе силы осознать весь ужас своего положения, обратилась в реабилитационный центр, прошла лечение, устроилась на работу, погасила долги по алиментам, стала навещать своих ребятишек в детском доме, заручилась поддержкой персонала и полностью смогла вернуться к нормальной жизни. Мужчину рассказ вдохновил, и он пообещал сделать все возможное, чтобы после летних каникул его сын смог вернуться не в казенное учреждение, а домой. Кстати, на подобном собрании в прошлом году присутствовали пятеро родителей. Причем одной маме, заявившей ровно год назад о своем желании самой воспитывать свою дочь, суд пошел навстречу. Сегодня в норильском детском доме проживают 54 ребенка в возрасте от четырех до восемнадцати лет.

Просмотров:138 На ежегодное собрание для родителей детей, желающих вернуть себе своих чад, оказавшихся в детском доме и интернате, были приглашены 27 норильчан. На встречу с представителями детского дома, отдела опеки и попечительства и инспекции по делам несовершеннолетних пришел лишь один отец.Мужчина, оказавшийся в местах лишения свободы, и, освободившись, по его словам, взялся за ум - бросил пить, нашел работу - и теперь мечтает вернуть себе пятнадцатилетнего сына, ныне воспитанника детского дома. Отцу были разъяснены его права и обязанности и даны дельные советы, которые помогут ему воссоединиться с ребенком.В качестве примера сотрудники детского дома рассказали отцу своего воспитанника историю матери-наркоманки, которой удалось через суд восстановиться в правах в отношении троих несовершеннолетних детей. Эта женщина, чуть не погибнув от очередной передозировки, нашла в себе силы осознать весь ужас своего положения, обратилась в реабилитационный центр, прошла лечение, устроилась на работу, погасила долги по алиментам, стала навещать своих ребятишек в детском доме, заручилась поддержкой персонала и полностью смогла вернуться к нормальной жизни. Мужчину рассказ вдохновил, и он пообещал сделать все возможное, чтобы после летних каникул его сын смог вернуться не в казенное учреждение, а домой.Кстати, на подобном собрании в прошлом году присутствовали пятеро родителей. Причем одной маме, заявившей ровно год назад о своем желании самой воспитывать свою дочь, суд пошел навстречу.Сегодня в норильском детском доме проживают 54 ребенка в возрасте от четырех до восемнадцати лет.