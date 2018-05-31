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31 мая 2018, 13:02



Из-за тумана в аэропорту из Норильска не могут вылететь пассажиры десятка рейсов.

В 14.30-15.10 ожидается прибытие в Норильск трех рейсов авиакомпании S7 (одного из Новосибирска и двух из Москвы) под рейсы, вылетающие в обратном направлении. Сейчас в городе идет мокрый снег с дождем, видимость 2-4 км, ветер западный 6-11 м/с, температура воздуха 0...-5 градусов.

Просмотров:181 На данный момент аэропорт работает по фактической погоде. Авиарейсы, которые должны были прилететь и улететь рано утром, по метеоусловиям Норильска отложены. Семь самолетов авиакомпании «Нордстар» задержаны до 13-14 часов в Москве, Красноярске, Сочи, Санкт-Петербурге, Краснодаре. Соответственно задерживаются и рейсы, которые должны были выполняться этими самолетами из Норильска в Нижний-Новгород, Екатеринбург, Минеральные Воды, Москву, Санкт-Петербург, Красноярск.В 14.30-15.10 ожидается прибытие в Норильск трех рейсов авиакомпании S7 (одного из Новосибирска и двух из Москвы) под рейсы, вылетающие в обратном направлении.Сейчас в городе идет мокрый снег с дождем, видимость 2-4 км, ветер западный 6-11 м/с, температура воздуха 0...-5 градусов.