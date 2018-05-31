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31 мая 2018, 13:14



Кромка льда на Енисее приближается к Игарке.

Кромка льда на реке Енисей приближается к городу Игарка. От Дудинки она отдалена на 310 км, что на 54 км дальше, чем было в это же время в прошлом году, отметили в управлении по делам ГО и ЧС администрации Таймыра.

Просмотров:171 По состоянию на 8 часов 31 мая уровень воды в реке Енисей в районе Дудинки поднялся на 33 см и составляет 9 м 70 см. Увеличение уровня воды на 33 см зафиксировано и в районе поселка Потапово, сейчас там – 6 м 16 см. В городе Игарка уровень воды на реке Енисей – 8 м 87 см, за сутки прибыло 22 см. В нижнем бьефе Усть-Хантайской ГЭС уровень воды поднялся на 19 см и составляет 7 м 60 см.Кромка льда на реке Енисей приближается к городу Игарка. От Дудинки она отдалена на 310 км, что на 54 км дальше, чем было в это же время в прошлом году, отметили в управлении по делам ГО и ЧС администрации Таймыра.