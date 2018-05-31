Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

31 мая 2018, 13:19



Сегодня авиакомпания NordStar открывает продажу билетов на рейс Норильск – Сургут – Норильск.

Рейсы будут выполняться на воздушном судне ATR 72, который арендуется авиакомпанией NordStar по договору фрахта у авиакомпании Utair. Решение о вводе в расписание дополнительного рейса по новому маршруту было принято на основании высокого спроса на авиаперевозки из Норильска и в Норильск в указанный период. Для выполнения программы дополнительных рейсов помимо расходов на фрахт самолета авиакомпания NordStar также взяла на себя обязательства по переводу летного экипажа в штат авиакомпании Utair, для того чтобы в указанные периоды было выполнено максимальное количество рейсов. Подобная практика уже применялась в период второго этапа реконструкции ВПП аэропорта "Норильск" в 2017 году – тогда для выполнения программы в полном объеме потребовался перевод восьми пилотов авиакомпании NordStar. Тариф на билеты по новому маршруту Норильск – Сургут – Норильск будет единым и фиксированным, так же как и на других маршрутах авиакомпании NordStar из Норильска в Москву и Красноярск, и составит 10 500 руб. для билета в одном направлении. Пассажирская емкость каждого рейса из Норильска в Сургут и обратно составит 70 кресел. Норма провоза багажа - 20 кг на одного пассажира. Время в полете - три часа. Пассажиры, прибывающие в аэропорт Сургута, смогут самостоятельно продолжить перелет по широкой сети маршрутов из аэропорта Сургута в другие регионы России. Кроме того, для пассажиров, которые будут следовать через Сургут в Москву, будет действовать специальный тариф авиакомпании Utair на рейсы ЮТ296 и ЮТ246 (из Сургута в Москву) и ЮТ247 и ЮТ285 (из Москвы в Сургут). Продажа открыта уже сегодня, 31 мая. Билеты на рейс Норильск – Сургут – Норильск можно приобрести на сайте авиакомпании NordStar www.nordstar.ru, а также в билетных агентствах. Билеты на рейсы из Сургута в Москву и обратно доступны к оформлению в билетных агентствах.

Просмотров:120 Новое направление будет работать в период реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта "Норильск". Полеты будут выполняться пять раз в неделю (с понедельника по пятницу) в периоды пикового спроса на авиаперевозки из Норильска и обратно: с 13 июня по 16 июля и с 15 августа по 14 сентября, также дополнительный рейс будет выполнен в субботу, 15 сентября.Рейсы будут выполняться на воздушном судне ATR 72, который арендуется авиакомпанией NordStar по договору фрахта у авиакомпании Utair. Решение о вводе в расписание дополнительного рейса по новому маршруту было принято на основании высокого спроса на авиаперевозки из Норильска и в Норильск в указанный период. Для выполнения программы дополнительных рейсов помимо расходов на фрахт самолета авиакомпания NordStar также взяла на себя обязательства по переводу летного экипажа в штат авиакомпании Utair, для того чтобы в указанные периоды было выполнено максимальное количество рейсов. Подобная практика уже применялась в период второго этапа реконструкции ВПП аэропорта "Норильск" в 2017 году – тогда для выполнения программы в полном объеме потребовался перевод восьми пилотов авиакомпании NordStar.Тариф на билеты по новому маршруту Норильск – Сургут – Норильск будет единым и фиксированным, так же как и на других маршрутах авиакомпании NordStar из Норильска в Москву и Красноярск, и составит 10 500 руб. для билета в одном направлении. Пассажирская емкость каждого рейса из Норильска в Сургут и обратно составит 70 кресел. Норма провоза багажа - 20 кг на одного пассажира. Время в полете - три часа.Пассажиры, прибывающие в аэропорт Сургута, смогут самостоятельно продолжить перелет по широкой сети маршрутов из аэропорта Сургута в другие регионы России.Кроме того, для пассажиров, которые будут следовать через Сургут в Москву, будет действовать специальный тариф авиакомпании Utair на рейсы ЮТ296 и ЮТ246 (из Сургута в Москву) и ЮТ247 и ЮТ285 (из Москвы в Сургут).Продажа открыта уже сегодня, 31 мая. Билеты на рейс Норильск – Сургут – Норильск можно приобрести на сайте авиакомпании NordStar www.nordstar.ru, а также в билетных агентствах. Билеты на рейсы из Сургута в Москву и обратно доступны к оформлению в билетных агентствах.