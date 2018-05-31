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31 мая 2018, 13:33



Сегодня сотрудники норильского полицейского подразделения по делам несовершеннолетних получают поздравления с профессиональным праздником.

Инспекторы ПДН не только отстаивают права детей и подростков, но и порой защищают их от собственных родителей. В полиции нет другого такого подразделения, которое выполняло бы эту функцию в том объеме, в котором выполняет служба ПДН. Работа с проблемными детьми и неблагополучными семьями требует большого профессионализма, знания оперативной обстановки и умения использовать в работе педагогические навыки. Сегодня в подразделении по делам несовершеннолетних отдела МВД России по г. Норильску несет службу 21 сотрудник. Под их пристальным вниманием находятся 203 ребенка и более сотни родителей, состоящих на профилактическом учете. Инспекторами по делам несовершеннолетних за этот год проведено 766 профилактических мероприятий. Коллектив отдела МВД России по г. Норильску поздравил сотрудников ПДН с профессиональным праздником. СПРАВКА «ЗП»: 31 мая – День подразделений по делам несовершеннолетних. В этот день в 1935 году СНК СССР и ЦК ВКП (б) принято Постановление «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности» и Постановление ЦИК и СНК СССР от 5 апреля 1935 года «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних». В составе НКВД были выделены специальные работники, созданы детские приемники-распределители. Во время Великой Отечественной войны и после нее функционировали отделы по борьбе с детской беспризорностью и преступностью.

Просмотров:119 В настоящее время подразделения по делам несовершеннолетних – главное звено в профилактике подростковой преступности и защите прав детей. Основу коллектива подразделений по делам несовершеннолетних в Норильске составляют женщины, на чьи плечи легла забота о детях, которые в силу жизненных обстоятельств не могут получить должную ласку и заботу от родителей либо, однажды оступившись, попали в полицию.Инспекторы ПДН не только отстаивают права детей и подростков, но и порой защищают их от собственных родителей. В полиции нет другого такого подразделения, которое выполняло бы эту функцию в том объеме, в котором выполняет служба ПДН. Работа с проблемными детьми и неблагополучными семьями требует большого профессионализма, знания оперативной обстановки и умения использовать в работе педагогические навыки.Сегодня в подразделении по делам несовершеннолетних отдела МВД России по г. Норильску несет службу 21 сотрудник. Под их пристальным вниманием находятся 203 ребенка и более сотни родителей, состоящих на профилактическом учете. Инспекторами по делам несовершеннолетних за этот год проведено 766 профилактических мероприятий.Коллектив отдела МВД России по г. Норильску поздравил сотрудников ПДН с профессиональным праздником.