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31 мая 2018, 13:53



12-й Фестиваль северной поэзии соберет в стенах публичной библиотеки Норильска местных поэтов и писателей.

Одна из главных фестивальных страниц посвящена юбилею Центра развития литературного творчества «Водолей», созданного 20 лет назад под «крылышком» Норильского литобъединения. Бессменным организатором и вдохновителем «Водолея» является поэтесса и писательница, руководитель региональной общественной организации «Союз писателей Таймыра в Красноярском крае» Татьяна Шайбулатова. Благодаря грамотному руководству Татьяны Ленцовны, издавшей в соавторстве с местными литераторами около полусотни сборников поэзии, книг и альманахов, «Водолей» дал старт многим молодым норильским талантам. Открытие Фестиваля северной поэзии - 2 июня в 15.00. В завершение праздника - награждение победителей конкурсов «Новое перо», заявки на участие в которых принимались до 30 мая этого года. Все произведения, допущенные к конкурсу, войдут в сборник «Новое перо - 2018" «Это мой город».

Просмотров:80 Участников фестиваля ждет турнир поэтов, поэтический квест-конкурс и другие мероприятия. Так, будет работать выставка-продажа книг норильских авторов и фотовыставка «Парад рыцарей поэзии». Приглашенные на мероприятие смогут увидеть ролики участников творческого состязания «Видеопоэзия», проходившего накануне. Выступят на празднике и гости из Таймырского литературного объединения «Борей» (город Дудинка).Одна из главных фестивальных страниц посвящена юбилею Центра развития литературного творчества «Водолей», созданного 20 лет назад под «крылышком» Норильского литобъединения. Бессменным организатором и вдохновителем «Водолея» является поэтесса и писательница, руководитель региональной общественной организации «Союз писателей Таймыра в Красноярском крае» Татьяна Шайбулатова. Благодаря грамотному руководству Татьяны Ленцовны, издавшей в соавторстве с местными литераторами около полусотни сборников поэзии, книг и альманахов, «Водолей» дал старт многим молодым норильским талантам.Открытие Фестиваля северной поэзии - 2 июня в 15.00. В завершение праздника - награждение победителей конкурсов «Новое перо», заявки на участие в которых принимались до 30 мая этого года. Все произведения, допущенные к конкурсу, войдут в сборник «Новое перо - 2018" «Это мой город».