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31 мая 2018, 14:14



Во Дворце спорта «Арктика» впервые прошел Кубок Норильска по классическому пауэрлифтингу среди мужчин и женщин.

В командном первенстве победу одержала команда «Арктика», на втором месте – команда «Горняк» (СК «Талнах»), на третьем – «Дудинка». В личном первенстве у девушек комплект наград разыгрывался в семи весовых категориях, у мужчин – в восьми. Абсолютным победителями стали Анна Морозова из Дудинки и Илья Чумаков из Кайеркана. По результатам соревнований два спортсмена набрали сумму баллов, равную нормативу мастера спорта, 15 спортсменам удалось выполнить норматив кандидата в мастера спорта.

Просмотров:67 Соревнования проходили в лично-командном первенстве и собрали сильнейших атлетов Талнаха, Норильска, Кайеркана и Дудинки. Всего участвовали 70 спортсменов, из них 15 – девушки.В командном первенстве победу одержала команда «Арктика», на втором месте – команда «Горняк» (СК «Талнах»), на третьем – «Дудинка».В личном первенстве у девушек комплект наград разыгрывался в семи весовых категориях, у мужчин – в восьми. Абсолютным победителями стали Анна Морозова из Дудинки и Илья Чумаков из Кайеркана.По результатам соревнований два спортсмена набрали сумму баллов, равную нормативу мастера спорта, 15 спортсменам удалось выполнить норматив кандидата в мастера спорта.