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31 мая 2018, 15:00



В Норильске продолжается приемка пришкольных лагерей. Сегодня комиссия побывала в школах Талнаха № 30, 33, 27 и в оганерской средней школе № 41.

Важно отметить, что в школе № 27 пока наблюдается недокомплект ребятишек - для того чтобы организовать необходимые пять отрядов, в школу в ближайшие дни готовы принять еще 15 детей. Заявления родители могут принести начальнику лагеря школы № 27. Все летние лагеря начинают свою работу 1 июня, а торжественное открытие смен в Талнахе состоится 4 июня, в Норильске и Оганере - 5 июня, в Кайеркане - 6 июня.

Просмотров:215 Приемку общеобразовательных учреждений проводит специальная межведомственная комиссиея, в состав которой входят медики, представители ОМВД России, инспекторы государственного пожарного надзора, чиновники от управления образования. С точки зрения санитарных и противопожарных норм все в проверенных школах оказалось благополучно, замечаний, по заверению возглавляющей комиссию Елены Баландиной, главного специалиста отдела воспитания и дополнительного образования норильского УОиДО, нет. Каждая из талнахских школ, которые на лето станут пришкольными городскими лагерями для детей от семи до 12 лет, вместит по 130 ребят, в лагере Оганера в первую смену отдохнут 50 детей.Важно отметить, что в школе № 27 пока наблюдается недокомплект ребятишек - для того чтобы организовать необходимые пять отрядов, в школу в ближайшие дни готовы принять еще 15 детей. Заявления родители могут принести начальнику лагеря школы № 27.Все летние лагеря начинают свою работу 1 июня, а торжественное открытие смен в Талнахе состоится 4 июня, в Норильске и Оганере - 5 июня, в Кайеркане - 6 июня.