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31 мая 2018, 15:44



Норильские полицейские готовы к обеспечению охраны общественного порядка в День защиты детей.

Сотрудники полиции призывают горожан соблюдать простые правила безопасного поведения в общественных местах: быть трезвыми, вести себя уважительно по отношению к другим участникам праздничных мероприятий, не создавать опасность для окружающих; не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей и личные вещи; не создавать столпотворений и подчиняться законным предупреждениям и требованиям сотрудников полиции и иных лиц, ответственных за поддержание правопорядка.

Просмотров:154 1 июня в Норильске запланировано проведение массовых мероприятий, посвященных Дню защиты детей. Охрану общественного порядка в период проведения этих мероприятий наряду с сотрудниками полиции будут обеспечивать сотрудники Росгвардии, народные дружинники и работники частных охранных организаций.Сотрудники полиции призывают горожан соблюдать простые правила безопасного поведения в общественных местах: быть трезвыми, вести себя уважительно по отношению к другим участникам праздничных мероприятий, не создавать опасность для окружающих; не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей и личные вещи; не создавать столпотворений и подчиняться законным предупреждениям и требованиям сотрудников полиции и иных лиц, ответственных за поддержание правопорядка.