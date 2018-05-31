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31 мая 2018, 15:49



Епископ Агафангел совершил молебен в аэропорту города Норильска перед началом ремонтных работ.

Его Преосвященству сослужил секретарь Норильской епархии иеромонах Герман (Мельников) и штатный диакон кафедрального собора города Норильска Алексий Трофимов. На молебне присутствовали: генеральный директор аэропорта Андрей Никифоров, сотрудники аэропорта и члены бригады, проводящие реконструкционные работы. По окончании молебна Архипастырь обратился к собравшимся со словами проповеди, в которой пожелал Божией помощи в предстоящем труде.

Просмотров:242 По приглашению руководства аэропорта «Норильск» управляющий Норильской епархией Преосвященнейший Агафангел, епископ Норильский и Туруханский, совершил молебное пение призвания помощи Духа Святаго на всякое доброе дело перед третьим этапом реконструкции взлетно-посадочной полосы.Его Преосвященству сослужил секретарь Норильской епархии иеромонах Герман (Мельников) и штатный диакон кафедрального собора города Норильска Алексий Трофимов.На молебне присутствовали: генеральный директор аэропорта Андрей Никифоров, сотрудники аэропорта и члены бригады, проводящие реконструкционные работы.По окончании молебна Архипастырь обратился к собравшимся со словами проповеди, в которой пожелал Божией помощи в предстоящем труде.