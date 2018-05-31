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31 мая 2018, 16:48



Чтобы снизить число ДТП, на некоторых перекрестках Норильска перепрограммируют работу светофоров.

На перекрестке Нансена - Красноярская работы начнутся уже 11 июня; на Талнахской - Павлова ремонт намечен на 20 июня; на Кирова - Павлова – на 10 июля; на Комсомольской - Советской – на 30 июля и на перекрестке Ленинский проспект - улица Советская ремонт будет проводиться 20 августа. «Изменение режима работы светофорных объектов связано с увеличением количества ДТП на отдельных перекрестках. – пояснил Олег Бурулев. – Так, на аварийно-опасном перекрестке Ленинский проспект - Советская в прошлом году произошло пять ДТП, в которых пострадали десять человек. Также к числу аварийно-опасных относятся перекрестки на улицах Кирова - Павлова и Талнахская - Павлова. На этих трех аварийно-опасных перекрестках режим работы светофоров будет изменен так, чтобы снизить количество ДТП на них. Перекрестки Нансена - Красноярская и Комсомольская - Советская не относятся к числу аварийных, но благодаря изменению работы светофоров здесь будет улучшена организация движения». Во время ремонта режим работы светофоров будет перепрограммирован, а при необходимости на них заменят кабель. Работы на каждом объекте займут не больше суток, так что сильно на движение транспорта не повлияют.

Просмотров:219 Ремонтные работы запланированы на летний период, отметил Олег Бурулев, начальник отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства администрации Норильска. Режим работы светофоров поменяют на пяти перекрестках.На перекрестке Нансена - Красноярская работы начнутся уже 11 июня; на Талнахской - Павлова ремонт намечен на 20 июня; на Кирова - Павлова – на 10 июля; на Комсомольской - Советской – на 30 июля и на перекрестке Ленинский проспект - улица Советская ремонт будет проводиться 20 августа.«Изменение режима работы светофорных объектов связано с увеличением количества ДТП на отдельных перекрестках. – пояснил Олег Бурулев. – Так, на аварийно-опасном перекрестке Ленинский проспект - Советская в прошлом году произошло пять ДТП, в которых пострадали десять человек. Также к числу аварийно-опасных относятся перекрестки на улицах Кирова - Павлова и Талнахская - Павлова. На этих трех аварийно-опасных перекрестках режим работы светофоров будет изменен так, чтобы снизить количество ДТП на них. Перекрестки Нансена - Красноярская и Комсомольская - Советская не относятся к числу аварийных, но благодаря изменению работы светофоров здесь будет улучшена организация движения».Во время ремонта режим работы светофоров будет перепрограммирован, а при необходимости на них заменят кабель. Работы на каждом объекте займут не больше суток, так что сильно на движение транспорта не повлияют.