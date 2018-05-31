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31 мая 2018, 16:48

Чтобы снизить число ДТП, на некоторых перекрестках Норильска перепрограммируют работу светофоров.


Ремонтные работы запланированы на летний период, отметил Олег Бурулев, начальник отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства администрации Норильска. Режим работы светофоров поменяют на пяти перекрестках.
На перекрестке Нансена - Красноярская работы начнутся уже 11 июня; на Талнахской - Павлова ремонт намечен на 20 июня; на Кирова - Павлова – на 10 июля; на Комсомольской - Советской – на 30 июля и на перекрестке Ленинский проспект - улица Советская ремонт будет проводиться 20 августа.
«Изменение режима работы светофорных объектов связано с увеличением количества ДТП на отдельных перекрестках. – пояснил Олег Бурулев. – Так, на аварийно-опасном перекрестке Ленинский проспект - Советская в прошлом году произошло пять ДТП, в которых пострадали десять человек. Также к числу аварийно-опасных относятся перекрестки на улицах Кирова - Павлова и Талнахская - Павлова. На этих трех аварийно-опасных перекрестках режим работы светофоров будет изменен так, чтобы снизить количество ДТП на них. Перекрестки Нансена - Красноярская и Комсомольская - Советская не относятся к числу аварийных, но благодаря изменению работы светофоров здесь будет улучшена организация движения».
Во время ремонта режим работы светофоров будет перепрограммирован, а при необходимости на них заменят кабель. Работы на каждом объекте займут не больше суток, так что сильно на движение транспорта не повлияют.

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