Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

31 мая 2018, 17:20



Надо успеть до 5 июня. Для норильских выпускников, поступающих в вузы на материке, выделены дополнительные билеты.

С соответствующим ходатайством глава города Норильска Ринат Ахметчин обратился в авиакомпанию «Нордстар». Результатом переговоров стало выделение дополнительного борта на 27 июня в Москву, а также дополнительных мест (по 36) на рейсы, вылетающие 27, 28 и 29 июня в Красноярск. Те из родителей выпускников этого года, кто еще не приобрел билеты, должны обратиться в свое образовательное учреждение. Напомним, это касается только 9-, 11-классников и их семей. «Стоимость билета будет фиксированной, которая была обозначена на старте продаж в начале 2018 года. Первоначально оставшихся без билетов было 254 человека. Сейчас их меньше - многие люди решили проблемы самостоятельно. Остальным авиакомпания предложит 164 места на 27 июня до Москвы и 115 мест на вышеназванные даты до Красноярска», - заверила родителей заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелева. «По поводу приобретения билетов обращаться надо к секретарю или директору своей школы, - прокомментировал ситуацию начальник управления УОиДО Андрей Колин. - Из учебного заведения, где учится ребенок, информация поступит в управление образования, ответственный за отпускную кампанию специалист свяжется с родителями напрямую, и вопрос будет решен». Чиновник также отметил, что родителям, не успевшим купить билеты для вылета выпускника, стоит поторопиться - выкуп билетов возможен только до 5 июня.

Просмотров:172 По просьбам норильских выпускников и их родителей положительно решен вопрос с приобретением билетов на самые горячие даты - в период с 27 по 29 июня.С соответствующим ходатайством глава города Норильска Ринат Ахметчин обратился в авиакомпанию «Нордстар». Результатом переговоров стало выделение дополнительного борта на 27 июня в Москву, а также дополнительных мест (по 36) на рейсы, вылетающие 27, 28 и 29 июня в Красноярск.Те из родителей выпускников этого года, кто еще не приобрел билеты, должны обратиться в свое образовательное учреждение. Напомним, это касается только 9-, 11-классников и их семей.«Стоимость билета будет фиксированной, которая была обозначена на старте продаж в начале 2018 года. Первоначально оставшихся без билетов было 254 человека. Сейчас их меньше - многие люди решили проблемы самостоятельно. Остальным авиакомпания предложит 164 места на 27 июня до Москвы и 115 мест на вышеназванные даты до Красноярска», - заверила родителей заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелева.«По поводу приобретения билетов обращаться надо к секретарю или директору своей школы, - прокомментировал ситуацию начальник управления УОиДО Андрей Колин. - Из учебного заведения, где учится ребенок, информация поступит в управление образования, ответственный за отпускную кампанию специалист свяжется с родителями напрямую, и вопрос будет решен».Чиновник также отметил, что родителям, не успевшим купить билеты для вылета выпускника, стоит поторопиться - выкуп билетов возможен только до 5 июня.