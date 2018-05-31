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31 мая 2018, 17:26



«Норникель» представит новый бренд никеля. Очередной этап по замене оснастки существующего парка электролизных ванн стартовал в цехе электролиза никеля Кольской ГМК.

Технология предусматривает отказ от плавки никелевых анодов. Вместо них сырьем для выпуска товарного металла станет никелевый порошок, получаемый в трубчатых печах. На данном этапе проекта переоснащение электролизных ванн будет совмещено с вводом в эксплуатацию двух новых переделов электроэкстракции — участка дегазации анолита и компримирования анодных газов, а также участка растворения никелевого порошка из трубчатых печей. «С одновременным запуском в эксплуатацию большой серии электролизных ванн и двух новых переделов мы создадим единую технологическую схему производства катодного никеля методом электроэкстракции, — отметил генеральный директор Кольской ГМК Евгений Борзенко. — Таким образом, это будет первый товарный никель, полностью произведенный по новой технологии». По словам руководителя КГМК, опытные партии металла «Норникель» направил потребителям в рамках подготовки к планируемой регистрации на Лондонской бирже металлов. Очередная стадия модернизации предусматривает переоборудование 186 электролизных ванн. Их перевод на новую технологию будет проводиться отдельными партиями по 20 единиц. В каждой из них установят современные электрические шины, а также шунтирующие устройства. Для получения конечного продукта — электролитного никеля — вместо растворимых никелевых анодов используют нерастворимые. Срок их эксплуатации составляет около пяти лет. Ванны, где применяется технология электроэкстракции, имеют большую вместимость по количеству размещаемых анодов. Кроме того, их не нужно разбирать и чистить после каждой загрузки, как это делается при обычном электролизе. В целом применение новых технологий позволит компании увеличить выпуск металлов за счет снижения потерь, повысить качество продукции. Особое место в проекте отводится снижению воздействия на окружающую среду. Из технологической цепочки производства никеля методом электроэкстракции исключается дуговая анодная электропечь, обеспечивающая никелевыми анодами существующий процесс электрорафинирования. Сокращение плавильного передела в рафинировочном цехе приведет к снижению выбросов диоксида серы и никельсодержащей пыли в атмосферу. Всего на технологию электроэкстракции поэтапно переведут 476 электролизных ванн цеха электролиза никеля.

Просмотров:209 Работа проводится в рамках инвестпроекта по внедрению высокоэффективной технологии электроэкстракции стоимостью более 24 млрд руб. Бренд продукции, произведенной по новой технологии, планируется зарегистрировать на Лондонской бирже металлов, сообщает пресс-служба «Норникеля».Технология предусматривает отказ от плавки никелевых анодов. Вместо них сырьем для выпуска товарного металла станет никелевый порошок, получаемый в трубчатых печах.На данном этапе проекта переоснащение электролизных ванн будет совмещено с вводом в эксплуатацию двух новых переделов электроэкстракции — участка дегазации анолита и компримирования анодных газов, а также участка растворения никелевого порошка из трубчатых печей.«С одновременным запуском в эксплуатацию большой серии электролизных ванн и двух новых переделов мы создадим единую технологическую схему производства катодного никеля методом электроэкстракции, — отметил генеральный директор Кольской ГМК Евгений Борзенко. — Таким образом, это будет первый товарный никель, полностью произведенный по новой технологии». По словам руководителя КГМК, опытные партии металла «Норникель» направил потребителям в рамках подготовки к планируемой регистрации на Лондонской бирже металлов.Очередная стадия модернизации предусматривает переоборудование 186 электролизных ванн. Их перевод на новую технологию будет проводиться отдельными партиями по 20 единиц. В каждой из них установят современные электрические шины, а также шунтирующие устройства. Для получения конечного продукта — электролитного никеля — вместо растворимых никелевых анодов используют нерастворимые. Срок их эксплуатации составляет около пяти лет.Ванны, где применяется технология электроэкстракции, имеют большую вместимость по количеству размещаемых анодов. Кроме того, их не нужно разбирать и чистить после каждой загрузки, как это делается при обычном электролизе.В целом применение новых технологий позволит компании увеличить выпуск металлов за счет снижения потерь, повысить качество продукции.Особое место в проекте отводится снижению воздействия на окружающую среду. Из технологической цепочки производства никеля методом электроэкстракции исключается дуговая анодная электропечь, обеспечивающая никелевыми анодами существующий процесс электрорафинирования. Сокращение плавильного передела в рафинировочном цехе приведет к снижению выбросов диоксида серы и никельсодержащей пыли в атмосферу.Всего на технологию электроэкстракции поэтапно переведут 476 электролизных ванн цеха электролиза никеля.