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1 июня 2018, 09:24



В Норильске стартовал прием заявок на фотоконкурс первого гастрономического фестиваля «СЕВЕР»

Фотоконкурс проводится в номинациях: «Северная кухня» (фотографии, содержащие изображения блюд северной кухни или блюд, приготовленных из локальных продуктов, например, северной рыбы, дичи), «Вкусный натюрморт» (фотографии любых блюд и напитков), «Еда в ритме улиц» (фотографии уличной еды/еды на вынос; сюжетные фотографии с уличной едой), «На сладкое» (фотографии, содержащие изображения десертных блюд). Каждый участник может представить на конкурс по одной фотографии в каждой или любой из номинаций. Экспертная комиссия определит финалистов в номинациях, а также претендентов на получение «Приза зрительских симпатий». Их работы будут вынесены на народное голосование, которое состоится в дни проведения летнего фестиваля уличной еды и уличной культуры - 7–8 июля на стадионе «Заполярник». Победители фотоконкурса получат дипломы от организатора и сертификаты на посещение ресторанов и кафе, участвующих в гастрономическом фестивале «СЕВЕР». Прием заявок продлится до 5 июня. Затем с 6 по 26 июня участникам необходимо будет опубликовать фотографии в социальной сети Instagram, указав хэштег фотоконкурса #фотогастрофестсевер и хэштег номинации #севернаякухня #вкусныйнатюрморт #едавритмеулиц #насладкое. Бланк заявки и положение о конкурсе можно найти на сайте Агентства развития Норильска arnorilsk.ru.

Просмотров:86 Творческое соревнование организовано Агентством развития Норильска с целью популяризация фуд-фотографии. К участию приглашаются все жители Норильска и Таймырского муниципального района.Фотоконкурс проводится в номинациях: «Северная кухня» (фотографии, содержащие изображения блюд северной кухни или блюд, приготовленных из локальных продуктов, например, северной рыбы, дичи), «Вкусный натюрморт» (фотографии любых блюд и напитков), «Еда в ритме улиц» (фотографии уличной еды/еды на вынос; сюжетные фотографии с уличной едой), «На сладкое» (фотографии, содержащие изображения десертных блюд). Каждый участник может представить на конкурс по одной фотографии в каждой или любой из номинаций.Экспертная комиссия определит финалистов в номинациях, а также претендентов на получение «Приза зрительских симпатий». Их работы будут вынесены на народное голосование, которое состоится в дни проведения летнего фестиваля уличной еды и уличной культуры - 7–8 июля на стадионе «Заполярник».Победители фотоконкурса получат дипломы от организатора и сертификаты на посещение ресторанов и кафе, участвующих в гастрономическом фестивале «СЕВЕР».Прием заявок продлится до 5 июня. Затем с 6 по 26 июня участникам необходимо будет опубликовать фотографии в социальной сети Instagram, указав хэштег фотоконкурса #фотогастрофестсевер и хэштег номинации #севернаякухня #вкусныйнатюрморт #едавритмеулиц #насладкое.Бланк заявки и положение о конкурсе можно найти на сайте Агентства развития Норильска arnorilsk.ru.