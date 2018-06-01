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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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10:51 1 июня - Международный день защиты детей
10:45 Накануне в Норильске прошла церемония награждения участников и победителей конкурса молодежных проектов
09:24 В Норильске стартовал прием заявок на фотоконкурс первого гастрономического фестиваля «СЕВЕР»
17:26 «Норникель» представит новый бренд никеля. Очередной этап по замене оснастки существующего парка электролизных ванн стартовал в цехе электролиза никеля Кольской ГМК.
17:20 Надо успеть до 5 июня. Для норильских выпускников, поступающих в вузы на материке, выделены дополнительные билеты.
16:48 Чтобы снизить число ДТП, на некоторых перекрестках Норильска перепрограммируют работу светофоров.
15:49 Епископ Агафангел совершил молебен в аэропорту города Норильска перед началом ремонтных работ.
15:44 Норильские полицейские готовы к обеспечению охраны общественного порядка в День защиты детей.
15:00 В Норильске продолжается приемка пришкольных лагерей. Сегодня комиссия побывала в школах Талнаха № 30, 33, 27 и в оганерской средней школе № 41.
14:14 Во Дворце спорта «Арктика» впервые прошел Кубок Норильска по классическому пауэрлифтингу среди мужчин и женщин.
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