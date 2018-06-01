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1 июня 2018, 10:45



Накануне в Норильске прошла церемония награждения участников и победителей конкурса молодежных проектов.

В 2018 году заявки подали 19 человек. Победителями стали шесть проектов: «Юнармейский отряд «Норд» Екатерины Подобедовой, старшего вожатого школы №43; «Развитие сенсорной комнаты «Чудесенка» Олеси Алексеенко, организатора клуба для семей с детьми дошкольного возраста «Малышандия»; «Лазерный тир - Лазертаг» Елены Рогачевой, специалиста по работе с молодежью Молодежного центра; «Силовой экстрим «Северный богатырь» Александра Софина, члена спортивной Федерации функционального многоборья «Кроссфит»; «Благотворительная акция «Добрая варежка» Евгении Курлович, социального педагога школы №43; «Одна страна! Один город! Одна команда! Одна мечта!» Ильи Волкова, инструктора-методиста спортивного комплекса «Талнах». Вчера в Молодежном центре Норильска состоялась церемония награждения участников и победителей конкурса. Дипломы и подарки молодым людям вручала заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелева: «Замечательно, что в нашем городе уже шесть лет в рамках муниципальной программы успешно проводится этот конкурс, а его финансирование увеличилось вдвое. Как председатель конкурсной комиссии отмечу, что в этом году выбрать лучшие проекты было очень сложно. Молодые люди Норильска научились точно формулировать цели и задачи своих проектов, рассматривать риски, видеть результаты и понимать их значимость для Норильска. Я благодарю всех участников! Верьте в свои силы и возможности! Удачи вам, ребята, во всем!». В ближайшее время с авторами проектов-победителей будут заключены соглашения. Проект необходимо реализовать до конца 2018 года.

Просмотров:155 Конкурс проводился шестой год подряд для поддержки инициатив молодежи, которые направлены на развитие Норильска. За эти годы в нем приняли участие более 180 молодых людей, победителями стали 36 человек. В прошлом году в два раза увеличился призовой фонд конкурса - до 600 000 рублей, и теперь авторы лучших проектов могут получить до 100 000 рублей на реализацию своих идей.В 2018 году заявки подали 19 человек. Победителями стали шесть проектов: «Юнармейский отряд «Норд» Екатерины Подобедовой, старшего вожатого школы №43; «Развитие сенсорной комнаты «Чудесенка» Олеси Алексеенко, организатора клуба для семей с детьми дошкольного возраста «Малышандия»; «Лазерный тир - Лазертаг» Елены Рогачевой, специалиста по работе с молодежью Молодежного центра; «Силовой экстрим «Северный богатырь» Александра Софина, члена спортивной Федерации функционального многоборья «Кроссфит»; «Благотворительная акция «Добрая варежка» Евгении Курлович, социального педагога школы №43; «Одна страна! Один город! Одна команда! Одна мечта!» Ильи Волкова, инструктора-методиста спортивного комплекса «Талнах».Вчера в Молодежном центре Норильска состоялась церемония награждения участников и победителей конкурса. Дипломы и подарки молодым людям вручала заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелева:«Замечательно, что в нашем городе уже шесть лет в рамках муниципальной программы успешно проводится этот конкурс, а его финансирование увеличилось вдвое. Как председатель конкурсной комиссии отмечу, что в этом году выбрать лучшие проекты было очень сложно. Молодые люди Норильска научились точно формулировать цели и задачи своих проектов, рассматривать риски, видеть результаты и понимать их значимость для Норильска. Я благодарю всех участников! Верьте в свои силы и возможности! Удачи вам, ребята, во всем!».В ближайшее время с авторами проектов-победителей будут заключены соглашения. Проект необходимо реализовать до конца 2018 года.