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1 июня 2018, 10:51



1 июня - Международный день защиты детей.

Примите поздравления с замечательным праздником – Международным днем защиты детей! 1 июня в Норильске редко бывает по-настоящему солнечным и теплым, но какая бы сегодня ни была погода за окном, мы точно знаем: и в наш северный край придет долгожданное лето. Сегодня мы вместе с другими городами и странами отмечаем праздник защиты детства. Эта дата еще раз напоминает нам, взрослым, о роли воспитания подрастающего поколения. Ответственность за будущее детей - на наших плечах. Их победы и промахи – отражение нашей заботы и участия. Только детство, насыщенное яркими впечатлениями и добрыми событиями, формирует общество с верными ориентирами. От всей души желаем юным норильчанам незабываемых летних каникул. Тепла, улыбок и всегда хорошего настроения! С праздником! Глава Норильска Ринат Ахметчин Председатель городского Совета депутатов Александр Пестряков

Просмотров:215 Уважаемые норильчане!Примите поздравления с замечательным праздником – Международным днем защиты детей!1 июня в Норильске редко бывает по-настоящему солнечным и теплым, но какая бы сегодня ни была погода за окном, мы точно знаем: и в наш северный край придет долгожданное лето.Сегодня мы вместе с другими городами и странами отмечаем праздник защиты детства. Эта дата еще раз напоминает нам, взрослым, о роли воспитания подрастающего поколения. Ответственность за будущее детей - на наших плечах. Их победы и промахи – отражение нашей заботы и участия. Только детство, насыщенное яркими впечатлениями и добрыми событиями, формирует общество с верными ориентирами.От всей души желаем юным норильчанам незабываемых летних каникул. Тепла, улыбок и всегда хорошего настроения! С праздником!