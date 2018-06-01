Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

1 июня 2018, 12:04



В Игарке начался ледоход.

В городе Игарка – ледоход 6 баллов. Уровень воды в Енисее – 9 м 41 см, за сутки прибыло 54 см. В этот же день в 2017 году в Игарке ледоход шел при уровне – 10 м 84 см. В нижнем бьефе Усть-Хантайской ГЭС вода за сутки поднялась на 41 см и сейчас составляет 8 м 01 см. На реке Хатанга с. п. Хатанга - забереги, уровень воды – 6 м. Кромка льда от Дудинки в 256 км. Как сообщили в управлении по делам ГО и ЧС администрации Таймыра, самый ранний ледоход в Дудинке был зафиксирован в 1997 году. Тогда при уровне 14 м 14 см лед тронулся 21 мая. Самый поздний ледоход прошел в 1996 году – 16 июня. Максимальный уровень воды – 21 м 49 см - зарегистрирован 31 мая 1999 года, а 2 июня 1995 года ледоход начался при низком уровне воды - 11 м 17 см.

Просмотров:411 Уровень воды в реке Енисей в районе Дудинки за сутки поднялся на 24 см и по состоянию на 8 часов 1 июня составил 9 м 96 см, что на 65 см ниже, чем в прошлом году. В поселке Потапово вода за минувшие сутки поднялась на 15 см и сейчас на отметке 6 м 31 см.В городе Игарка – ледоход 6 баллов. Уровень воды в Енисее – 9 м 41 см, за сутки прибыло 54 см. В этот же день в 2017 году в Игарке ледоход шел при уровне – 10 м 84 см.В нижнем бьефе Усть-Хантайской ГЭС вода за сутки поднялась на 41 см и сейчас составляет 8 м 01 см.На реке Хатанга с. п. Хатанга - забереги, уровень воды – 6 м.Кромка льда от Дудинки в 256 км.Как сообщили в управлении по делам ГО и ЧС администрации Таймыра, самый ранний ледоход в Дудинке был зафиксирован в 1997 году. Тогда при уровне 14 м 14 см лед тронулся 21 мая. Самый поздний ледоход прошел в 1996 году – 16 июня. Максимальный уровень воды – 21 м 49 см - зарегистрирован 31 мая 1999 года, а 2 июня 1995 года ледоход начался при низком уровне воды - 11 м 17 см.