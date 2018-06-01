Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

1 июня 2018, 12:13



Сегодня по центральной улице Норильска будет ограничено движение всех видов транспорта.

Владельцам транспортных средств рекомендовано осуществлять движение по объездным направлениям: ул. Комсомольской, Орджоникидзе, 50 лет Октября, Талнахской.

Просмотров:206 В связи с проведением праздничного костюмированного шествия «Чудо-чадо карнавал» с 14.00 до 22.00 будет временно прекращено движение всех видов транспортных средств по Ленинскому проспекту на участке от улицы Пушкина (пл. Гвардейская) до улицы Орджоникидзе.Владельцам транспортных средств рекомендовано осуществлять движение по объездным направлениям: ул. Комсомольской, Орджоникидзе, 50 лет Октября, Талнахской.