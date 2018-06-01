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1 июня 2018, 12:24

Норильчанин предстанет перед судом за регистрацию торговой организации на человека, копию паспорта которого нашел в интернете.


Следователями отдела МВД России по г. Норильску окончено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в незаконной регистрации фирмы на другого человека.
В ходе следствия полицейские установили, что предприниматель воспользовался первой попавшейся в интернете копией паспорта неизвестной ему гражданки РФ и оформил на нее свою фирму, занимающуюся оптовой торговлей продуктами. Мужчина пояснил, что сделал это, чтобы избежать налоговых вычетов от дохода организации.
В настоящее время уголовное дело, возбужденное по статье «Незаконное образование юридического лица», направлено для рассмотрения в суд. За совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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15:40   Вниманию налогоплательщиков! Срок уплаты НДФЛ за 2017 год истекает 16 июля. 15:29   В Норильске подвели итоги фотоконкурса «Вперед в юбилейное лето!», приуроченного к карнавалу 1 июня.
14:15   Лето — это маленькая жизнь. Сегодня в Норильске состоялась приемка четырех пришкольных лагерей. 12:57   В преддверии 65-летия Норильска 12 июня стартует фотоконкурс «В ритме норильского времени». К участию приглашаются все желающие жители города.
12:55   В России планируют увеличить размер пособия по уходу за ребенком до трех лет. 12:01   Сегодня в день сдачи ЕГЭ по математике в Норильске один из пунктов приема экзамена организован в обычной квартире.
11:48   Граница льда на Енисее за сутки не сместилась. 11:30   Норильские дети-сироты могут рассказать о проблемах при получении жилья. Опрос проводит Счетная палата Красноярского края.
11:29   Александр Усс будет участвовать в предварительном голосовании «Единой России», в ходе которого определится кандидат от партии на выборы губернатора Красноярского края. 10:36   По производственному календарю на 2018 год рабочая неделя с 4 по 9 июня окажется шестидневной.
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