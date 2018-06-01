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1 июня 2018, 12:24



Норильчанин предстанет перед судом за регистрацию торговой организации на человека, копию паспорта которого нашел в интернете.

В ходе следствия полицейские установили, что предприниматель воспользовался первой попавшейся в интернете копией паспорта неизвестной ему гражданки РФ и оформил на нее свою фирму, занимающуюся оптовой торговлей продуктами. Мужчина пояснил, что сделал это, чтобы избежать налоговых вычетов от дохода организации. В настоящее время уголовное дело, возбужденное по статье «Незаконное образование юридического лица», направлено для рассмотрения в суд. За совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Просмотров:199 Следователями отдела МВД России по г. Норильску окончено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в незаконной регистрации фирмы на другого человека.В ходе следствия полицейские установили, что предприниматель воспользовался первой попавшейся в интернете копией паспорта неизвестной ему гражданки РФ и оформил на нее свою фирму, занимающуюся оптовой торговлей продуктами. Мужчина пояснил, что сделал это, чтобы избежать налоговых вычетов от дохода организации.В настоящее время уголовное дело, возбужденное по статье «Незаконное образование юридического лица», направлено для рассмотрения в суд. За совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.